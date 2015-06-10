LME欲在中国设立仓库 面临阻力重重

中国外管局称银行结售汇统计将增加远期差额交割和掉期存量交易统计
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透香港/伦敦6月9日 - 伦敦金属交易所(LME)希望在中国设立核准仓库的企图心，在中国当地遭遇强烈阻力，尤其是在上海。
主要反对者为上海期货交易所，金属行业消息人士称，上期所担心损失交易量，因为中国的LME核准仓库将鼓励中国人士改用LME进行交易。上海期交所未置评。
“上海期货交易所担心在上海的LME仓库将抢走市场份额，(但)LME可以考虑上海以外地区，可能在天津市，”一冶炼商消息人士称。
中国冶炼商此前游说反对在中国引入LME仓库，因为担心会助长铜进口。不过上述消息人士称，随着冶炼商现在获准出口铜，他们已不再反对。
但冶炼商也没有积极支持LME，因韩国和台湾已经设置LME批准的仓库，他们可以使用，而且也只是增加少量运输费用。
一位中国仓储业消息人士表示，另一大障碍是，中国国家外管局担心LME若是有更多交易，将导致人民币外流规模急剧增加。
这与欧洲一位仓储业消息人士的说法遥相呼应，这位人士称，中国想要有LME仓库，可能必须等到人民币成为自由兑换货币，且中国经济完全开放才行。
“中国存在对LME仓库的需求。所以最终会有LME仓库的，”前述中国仓储业消息人士说，“但这个最终有可能是下周，也可能是20年后...LME正在努力迎合中国当局。”
LME计划将这个目标与LMESword结合。LMESword为在LME注册的金属提供原产地和名称认证，可能会被用于监督在LME注册仓库之外的地方存放的金属。
继去年青岛港口发生仓储丑闻后，此举的目标是要提升对LME网络之外的仓库的信心。
“我们希望这不会对其他相关各方产生负面影响，我们不想损人利己。我们只对找到双赢的解决方案有兴趣，”LME东家港交所(0388.HK)行政总裁李小加上个月在LME亚洲活动周期间的简报会上表示。
但一些业内消息人士怀疑LMESword能否阻止青岛港口事件重演，因为青岛港口事件的问题出在仓单重复质押上。
“LMESword对提高市场的透明度有用，但它只是个保存和传递文件的系统，并没有解决质押船货不存在的问题，”该名欧洲仓储业消息人士说。(完)
(编译 王丽鑫/白云; 审校 蔡美珍/陈宗琦/于春红)
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