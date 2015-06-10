LME欲在中国设立仓库 面临阻力重重

路透香港/伦敦6月9日 - 伦敦金属交易所(LME)希望在中国设立核准仓库的企图心，在中国当地遭遇强烈阻力，尤其是在上海。

主要反对者为上海期货交易所，金属行业消息人士称，上期所担心损失交易量，因为中国的LME核准仓库将鼓励中国人士改用LME进行交易。上海期交所未置评。

“上海期货交易所担心在上海的LME仓库将抢走市场份额，(但)LME可以考虑上海以外地区，可能在天津市，”一冶炼商消息人士称。

中国冶炼商此前游说反对在中国引入LME仓库，因为担心会助长铜进口。不过上述消息人士称，随着冶炼商现在获准出口铜，他们已不再反对。

但冶炼商也没有积极支持LME，因韩国和台湾已经设置LME批准的仓库，他们可以使用，而且也只是增加少量运输费用。

一位中国仓储业消息人士表示，另一大障碍是，中国国家外管局担心LME若是有更多交易，将导致人民币外流规模急剧增加。

这与欧洲一位仓储业消息人士的说法遥相呼应，这位人士称，中国想要有LME仓库，可能必须等到人民币成为自由兑换货币，且中国经济完全开放才行。

“中国存在对LME仓库的需求。所以最终会有LME仓库的，”前述中国仓储业消息人士说，“但这个最终有可能是下周，也可能是20年后...LME正在努力迎合中国当局。”

LME计划将这个目标与LMESword结合。LMESword为在LME注册的金属提供原产地和名称认证，可能会被用于监督在LME注册仓库之外的地方存放的金属。

继去年青岛港口发生仓储丑闻后，此举的目标是要提升对LME网络之外的仓库的信心。

“我们希望这不会对其他相关各方产生负面影响，我们不想损人利己。我们只对找到双赢的解决方案有兴趣，”LME东家港交所(0388.HK)行政总裁李小加上个月在LME亚洲活动周期间的简报会上表示。

但一些业内消息人士怀疑LMESword能否阻止青岛港口事件重演，因为青岛港口事件的问题出在仓单重复质押上。

“LMESword对提高市场的透明度有用，但它只是个保存和传递文件的系统，并没有解决质押船货不存在的问题，”该名欧洲仓储业消息人士说。(完)

(编译 王丽鑫/白云; 审校 蔡美珍/陈宗琦/于春红)

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