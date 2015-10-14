专访：LME暂停在中国设注册仓库的努力--港交所CEO李小加

中国证监会将抑制上市公司过度再融资 查处减持中违法违规行为
路透上海1月20日 - 对于上市公司再融资等市场关注热点，中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，下一步证监会将采取措施限制上市公司频繁融资或者单次融资金额过大，并将查处股东减持中的违法违规行为。
路透伦敦10月13日 - 香港交易及结算所行政总裁李小加周二接受路透采访时称，伦敦金属交易所(LME)暂时中止了在中国内地设注册仓库的努力，以腾出精力用于在中国发展实物业务的更大计划上。
“(仓库)是一个很小的问题，这个问题我们有意先放在一边，”李小加在接受采访时表示。
LME早就期盼能在中国内地、特别是上海获准设立仓库，从而扩大全球仓储网络。自港交所于2012年赤字22亿美元买下LME之后，就把精力越来越多地放在这项工作上面。但该计划频频遭遇强大的地方阻力。
李小加提到了在中国实施一个包括更大仓库、实物运营以及发展现货市场在内的计划，这些都是LME希望参与的业务。
李小加还称，港交所将考虑与内地交易所合作，例如上海期货交易所。(完)
(编译 孙国玉；审校 徐文焰)
路透上海1月20日 - 对于上市公司再融资等市场关注热点，中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，下一步证监会将采取措施限制上市公司频繁融资或者单次融资金额过大，并将查处股东减持中的违法违规行为。
路透香港1月20日 - 中国主要煤炭生产商--中煤能源周五称，预期2016年度业绩将转亏为盈，受益煤炭价格企稳回升，及公司优化产品结构、严控成本及处置盈利能力较低的部分资产等。
--人民币兑美元当周上涨0.36%。周内伴随美元指数调整，以及人民币流动性紧张推升掉期点和拆借利率，周三出现大量止损盘，人民币兑美元一度升破6.83关口至逾两个月新高。随后央行加大向市场投放力度，人民币流动性缓和，汇价缩减涨幅。在周五特朗普宣誓就职之前，市场情绪偏谨慎，交投不旺。