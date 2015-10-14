专访：LME暂停在中国设注册仓库的努力--港交所CEO李小加

路透伦敦10月13日 - 香港交易及结算所行政总裁李小加周二接受路透采访时称，伦敦金属交易所(LME)暂时中止了在中国内地设注册仓库的努力，以腾出精力用于在中国发展实物业务的更大计划上。

“(仓库)是一个很小的问题，这个问题我们有意先放在一边，”李小加在接受采访时表示。

LME早就期盼能在中国内地、特别是上海获准设立仓库，从而扩大全球仓储网络。自港交所于2012年赤字22亿美元买下LME之后，就把精力越来越多地放在这项工作上面。但该计划频频遭遇强大的地方阻力。

李小加提到了在中国实施一个包括更大仓库、实物运营以及发展现货市场在内的计划，这些都是LME希望参与的业务。

李小加还称，港交所将考虑与内地交易所合作，例如上海期货交易所。(完)