《HOME专栏》LME镍库存创纪录打压多头人气 但多头题材并未消失

《阳歌专栏》搜狗推出微信头条 好莱坞起诉迅雷
作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
(本文作者为路透专栏作家，以下内容仅代表其个人观点)
路透伦敦6月20日 （撰稿 Andy Home） - 镍本周频频改写纪录，但不是那种可以提振市场多头行情的纪录。
周二有19,578吨注册仓单进入伦敦金属交易所(LME)的仓库。
这是镍在LME系统单日流入的最高数量，打破了今年3月创下的前纪录13,230吨。
而且，由于大量金属入库，LME镍库存上升到纪录高位305,970吨。
这提醒我们，镍市场并没有神奇地从供应过剩转变为供应不足。
虽然有充足证据显示，由于印尼禁止镍矿石出口，全球镍市场供应正在稳步趋紧，但过去几年积累起来的库存，将减缓这个紧缩过程。
其中有些库存刚刚在LME库存中露面。
**库存大增**
周二的库存大增，出现在三个地点：新加坡(8,304吨)，鹿特丹
(7,098吨)和马来西亚柔佛(4,176吨)。入库仓单包括阴极镍全板、镍饼、以及50mm阴极镍。
后者库存，现在总计为144吨，是这种溢价产品2003年6月以来的最高交易所库存水平。实际上，2012年4月以来，这种形式的镍根本没有任何注册库存。
市场中有人臆测，会有创记录的库存流入，是和青岛港口金属融资骗贷事件后，中国对以金属为融资抵押品的意愿降低有关。
然而若依仓单地理位置来分析，这类活动在鹿特丹特别频繁则暗示事实并非如此。
周二涌入的库存激增更有可能是因6月即期大量空仓实货交货。很多周以来这些大量空仓对LME期货仓单报告(banding report)增色不少。
马来西亚的柔佛近来出现一波仓单库存入库活动，反比较可能是青岛港口金属融资骗贷事件余波荡漾所致。柔佛注销仓单提货出库比率从一个月前的逾50%降至43%。
“柔佛库存洗牌”，即有效和注销仓单间的大量移动，长久以来一直是这个LME仓库的既定特色，且被普遍认为和中国影子融资有关。
**价差趋缓，价格走低**
库存抵达和重新注册行为造成LME可交易库存也来到逾19万吨的新高。
这对LME合约实货流动性池子的提振作用，导致LME近月合约趋紧的现象消散，这也就不奇怪了。
指标现货较三个月期镍价差周四收报每吨正价差78美元。一个月前还是小幅逆价差。
这对价格的冲击原本就已经有所减弱，但在三个月期镍价格于5月中旬触及每吨21,625美元的27个月高位后，镍市的热度明显降低许多。
三个月期镍价格从5月底开始进入盘整格局，目前约在18,550美元。
这是因为许多热钱也从镍市撤离，造成交易量及未平仓合约都大幅减少。未平仓合约数量在5月疯狂行情的高峰时，曾逼近32万口，现在已经跌到略低于29万口，回到4月初的水准。
这都是形成当前LME镍市交易气氛的因素。在缺乏一个大题材的情况下，投机热钱各寻出路，在不同金属之间进行相对价值操作，或是偶尔跟着抢进新崛起的当红炸子鸡。
目前看来，镍已经不再当红，这个月由锌取而代之，锌价已触及16个月高位。
**供应趋紧**
但镍的多头题材并未消失。
印尼没有放松未加工矿石出口禁令的迹象，也就是说印尼镍矿石仍无法供应给中国的镍生铁(NPI)产业。
从国际镍业研究组织(INSG)的每月最新统计，可以明显看出相关冲击。
全球精炼镍市场目前仍算是处于供给盈余，但只是非常微幅盈余。
INSG精炼镍供需盈缺变化图(link.reuters.com/ved32w)
INSG最新一份报告数据涵盖到4月，4月的供给盈余只有区区1,900吨。1-4月的累积盈余已经缩水到12,550吨，去年同期为51,040吨。
这些都支持着市场的普遍看法，也就是印尼原矿出口禁令对中国镍生铁产量的下渗效应，现在开始发酵。
不过，同样的，中国各地港口的镍矿石库存，正在拖慢这个过程。
而且即使这些库存耗尽，过往的残留精炼镍库存将重现江湖，镍金属要从供应量-使用量的短缺数字，转换成为商业市场短缺的过程，也会因而受到延缓。
但至少目前而言，这个过程是无法阻止的，除非发生印尼当局推翻禁令的极不可能状况。
此外，仍有大量多头押注镍价上涨空间。只是他们押注的方式是买进买权，镍价买权的未平仓合约及目标价格仍在上升。
在4月底时，执行价30,000美元的2014年12月选择权有200口未平仓合约。到昨天，同样执行价的未平仓合约有2,050口。此外，从选择权分布表 0#MNIZ4+ 来看，愈接近30,000美元大关，建仓热度也一路升高。
到某个阶段，这些选择权将成为左右价格的重要因素。但那时候成为新闻的应该是LME镍库存下滑，而不是库存上升。
在等待那一天到来之前，至少还有锌可以打发时间！(完)
(编译 张涛/张若琪/蔡美珍；审校 杜明霞/孙茉莉)
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作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
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