全球金属：LME新的钢、铝合约上线交易，熊市背景下注定前路坎坷

与2008年推出的实货交割的钢坯合约相比，新合约预计将更为成功，前者成交动力不足。

新合约将以现金结算，效仿同为现金结算、成交量一直在增长的亚洲铁矿石合约。

“我们正考虑用这些合约做交易，一直都在密切观察。我想竞争对手也将使用这些合约，”一家大宗商品贸易行的交易员称。

两位经纪商也向路透表示，已有客户表示对新合约感兴趣。

但是，随着价格暴跌和成交量下滑，部分投资者已离开市场，要想在这种情况下积累重要的流动性，可能面临挑战。

“要想在这样的市场下推出新合约并非易事，因为核心潜在交易已经放缓，”VTB Capital旗下大宗商品研究主管Wiktor Bielski称。