全球金属：LME新的钢、铝合约上线交易，熊市背景下注定前路坎坷

标题新闻：若乌拉尔油价今年均值达55美元，则俄罗斯可以开始重建财政储备并抑制卢布上涨－文件
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与2008年推出的实货交割的钢坯合约相比，新合约预计将更为成功，前者成交动力不足。
新合约将以现金结算，效仿同为现金结算、成交量一直在增长的亚洲铁矿石合约。
“我们正考虑用这些合约做交易，一直都在密切观察。我想竞争对手也将使用这些合约，”一家大宗商品贸易行的交易员称。
两位经纪商也向路透表示，已有客户表示对新合约感兴趣。
但是，随着价格暴跌和成交量下滑，部分投资者已离开市场，要想在这种情况下积累重要的流动性，可能面临挑战。
“要想在这样的市场下推出新合约并非易事，因为核心潜在交易已经放缓，”VTB Capital旗下大宗商品研究主管Wiktor Bielski称。
“LME已经有一年表现令人失望，成交量也在下滑。显然，潜在实货交易已经放缓，尤其是在中国。”(完) (编译 李春喜/许娜；审校 孙茉莉/陈宗琦)
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路透1月19日 - Panasonic 计划将其与特斯拉汽车 的合作自电池领域延伸至自动驾驶技术。Panasonic当前将关注焦点转向至汽车业务。
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