期铜从四周高位回落收低

俄罗斯2月石油产量与1月持平 减产努力暂停
路透莫斯科3月2日 - 俄罗斯能源部周四公布的数据显示，俄罗斯2月石油产量为1,111万桶/日，与1月持平，表明该国按照一项全球协议进行减产的努力暂停。
* 期铜升势受中国新年假期前的了结获利所限
* 中国1月制造业初值萎缩,2012年开局迟滞
* LME铜库存减少
* 下周为中国因农历新年假期
路透纽约/伦敦1月20日电---期铜周五收低,从四个月新高回落,受累於欧元走弱及令人失望的中国数据,数据暗示全球最大的金属消费国中国制造业开局迟滞.
市场成交量上升,因投资者在新年之初上涨後锁定获利,此波升势推动铜价大涨逾10%,因预期中国将出台有助经济增长的政策.中国占全球铜消费量的40%.
不过中国需求前景减弱,此前汇丰(HSBC)公布名为"汇丰中国制造业采购经理人指数(PMI)预览"的1月初值为48.8,略高於上月终值48.7,但仍在荣枯分水岭线50下方.制造业活动连续第三个月收缩预示未来经济增长或将进一步放缓.
周五投资者对期铜了结获利的操作可能延续至下周,因周一为中国农历新年,中国市场因假休市一周.
"我认为没有人想在下周前作多期铜,"CPM Group基本金属高级分析师Catherine Virga说,"我认为下周可能看到一些了结获利,但监於基本面(供应)仍非常紧张,我不预计期铜价格将大幅回落."
伦敦金属交易所(LME)三个月期铜盘中高见每吨8,428.50美元,此为去年9月20日来的新高,收报每吨8,225美元,下跌1.6%,周四收报8,360美元.盘後期铜跌势加剧,跌至接近8,200美元的低位.
纽约商品期货交易所(COMEX)-3月期铜下跌5.55美分,或1.5%,报每磅3.7450美元,盘中触及3.8340美元的四个月高位.
在期铜新年涨势中,COMEX期铜未平仓合约上升至接近132,500口的三个月高位.
浏览未平仓合约的图表,请点选:
(Graphic: link.reuters.com/cep26s)
根据汤森路透初步数据,周五纽约尾盘成交量接近60,000口,较其30天均值高出约40%.
除忧虑中国经济成长外,期铜升势受到汇市走势影响.欧元兑美元从两周高位回落,因投资人在欧元本周走强後锁定获利.
不过,供应限制及铜库存减少也扶助限制期铜跌幅.周五数据显示,LME铜库存下降至2009年10月来最低位.
全球多元化矿商力拓(RIO.AX) (RIO.L)和必和必拓(BLT.L)均表示第四季铜产量降低.
上海期货交易所数据显示,铜库存较上周五上升9.3%.
以下为1900 GMT基本金属主力合约报价:
2011年 年初迄今
最新报价 变动 涨跌% 收市价 涨跌%
------------------------------------------------------------------- COMEX期铜 374.75 -5.30 -1.39 343.60 9.07 LME期铝 2217.00 -15.00 -0.67 2020.00 9.75 LME期铜 8219.00 -16.00 -0.19 7600.00 8.14 LME期铅 2184.00 1.00 +0.05 2035.00 7.32 LME期镍 20450.00 250.00 +1.24 18710.00 9.30 LME期锡 21845.00 -55.00 -0.25 19200.00 13.78 LME期锌 2013.00 -17.00 -0.84 1845.00 9.11 上海期铝 16395.00 30.00 +0.18 15845.00 3.47 上海期铜 60720.00 160.00 +0.26 55360.00 9.68 上海期锌 15855.00 195.00 +1.25 14795.00 7.16 ------------------------------------------------------------------- 注: COMEX期铜报价为美分/磅,LME各合约为美元/吨,上海期货交易所合约为人民币/吨.(完)
--编译 利棣儿;审校 母红
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