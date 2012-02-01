期铜上涨逾1% 受助于美国和中国公布的制造业数据

* 铜价上涨逾1%,受全球制造业数据带动

* 智利一铜矿工人批准举行罢工

* 必和必拓将减少在澳洲Nickel West的开采活动

* 市场关注:周四美国将公布一周初请失业金人数

路透纽约/伦敦2月1日电---期铜周三收高,为四个交易日来的首次,因希腊换债谈判可能很快将达成协议,及美国、中国和德国的制造业数据令人鼓舞,提振了投资者的风险偏好.

期铜周三涨逾1%,升向200日移动均线,在汤森路透-Jefferies CRB指数.CRB中涨幅居前,此前数据显示,美国1月制造业增长速度为6月以来最快,因新订单走强.

德国制造业出现四个月来的首次成长以及中国1月制造业意外扩张,为铜价上涨之势增加了额外动力,同时推高了欧美股市.

"1月制造业数据略好於12月,这是金属价格上涨的主要原因,"VTB Capital分析师Andrey Kryuchenkov称,"由於铜价在近期高位下方盘整,我预计将守住8,300-8,600美元区间."

伦敦金属交易所(LME)三个月期铜涨120美元,或1.4%,报每吨8,440美元,距上周五触及的四个月高位8,679.50美元不远.

纽约商品期货交易所(COMEX)-3月期铜涨5.20美分,报每磅3.8420美元,接近3.7630至3.8480美元交投区间的高端.上周五其触及四个月最高位3.9390美元.

中国宏观经济先行指标--2012年1月官方制造业采购经理人指数(PMI)为50.5,连续第二个月回升,高於此前路透预估中值49.5,高於市场预期,显示宏观经济增速回落过程趋缓.

中国财政部部长谢旭人撰文指出,2012年中国经济增长存在下行压力,出口面临的困难加大.当前及今後一个时期将充分发挥积极财政政策的作用,努力保持经济平稳较快发展和物价总水平基本稳定.

经验丰富的商品投资者Dennis Gartman称,中国经济数据"略微不太乐观",但如果中国经济增长显示出更多放缓迹象,预计中国将推出新一轮刺激措施.本月稍早这位投资者刚刚做多了期铜.

期铜在汇市获得更多支撑,欧元/美元升至日高,因人们乐观地认为希腊将与其债权人达成协议.

**基本面的支撑**

期铜库存减少的利多趋势提供了更多支撑.根据最新数据,LME仓库的铜库存减少1,525吨至329,300吨,为2009年9月18日以来的最低位.

铜价亦可能得到Teck Resources Ltd旗下智利Quebrada Blanca铜矿一工会工人即将进行罢工的支撑.一工会领袖周二稍晚表示,在与资方的合同谈判破裂後,工人已批准举行罢工.

"尽管今年全球产量可能上升,但铜矿依然易受供应中断的影响,"瑞信在研究报告中称.

必和必拓(BHP.AX) (BLT.L)周三表示,将在Nickel West位於澳洲的分支裁员并减少开采活动,以回应镍价疲弱及澳元走强的影响.

三个月期镍涨120美元,报每吨20,975美元.

以下为1859GMT基本金属主力合约报价:

2011年 年初迄今

最新报价 变动 涨跌% 收市价 涨跌%

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COMEX期铜 383.95 4.95 +1.31 343.60 11.74

LME期铝 2265.00 26.00 +1.16 2020.00 12.13

LME期铜 8439.00 119.00 +1.43 7600.00 11.04

LME期铅 2234.50 21.50 +0.97 2035.00 9.80

LME期镍 20975.00 120.00 +0.58 18710.00 12.11

LME期锡 24150.00 -195.00 -0.80 19200.00 25.78

LME期锌 2131.00 25.00 +1.19 1845.00 15.50

上海期铝 16215.00 -90.00 -0.55 15845.00 2.34

上海期铜 59500.00 -1120.00 -1.85 55360.00 7.48

上海期锌 15775.00 -290.00 -1.81 14795.00 6.62

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注: COMEX期铜报价为美分/磅,LME各合约为美元/吨,上海期货交易所合约为人民币/吨.(完)