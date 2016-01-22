焦点：LME近月期铜空头押注增多 因对中国需求的担忧加剧

路透墨尔本1月22日 - 交易商已加大对未来数月铜价更大幅下滑的押注，担心随着市场蓬勃发展时所进行投资释出新一波供应，会导致中国的需求不断减少。

自去年11月初以来，伦敦金属交易所(LME)铜价看跌期权的购买量一直在增长，但在本月更是加速。看跌期权给予买方按既定价位卖出的权力，通常被视为对价格下跌的押注。投资人这波买进LME看跌期权的执行价位在4,000美元或更低。

LME三个月期铜CMCU3今年以来已下跌6%，周五位于每吨4,440美元左右，受到中国经济放缓所引发的需求减弱冲击。

在被问及为何看跌期权如此受青睐时，新加坡一位交易商称，“铜需求(疲弱)，供应仍然充裕，而我们距离成本曲线水准还远得很，”新加坡一位交易商称。

近期来看，行权价为3,800美元的2月看跌期权的未平仓合约在1月6日从上一日的500口大增至4,500口。而行权价为4,000美元的未平仓合约在上周从317口跳增至1,042口。

3月合约方面，行权价为3,800美元的看跌期权未平仓合约在1月8日从450口飙升至1,200口。行权价为4,000美元的未平仓合约仍保持在12月以来的较高水平<0#MCUH6+>。行权价为4,200美元的未平仓合约在本月中期跳升至1,052口，12月中期时仅有42口。

关键需求指标显示，用于电力和建筑的铜需求在12月减弱，因中国工业生产、固定资产投资及能源生产都走软。

此外，中国国家电网本周表示将削减2016年投资预算。国家电网是中国最大的铜买家。

中国对铜的胃纳料也将在2月初春节时减少。

6月新的空头押注激增。上周执行价为3,800美元的6月期权未平仓量激增至1,970口，1月11日时为700口。

当价格跌穿执行价时，跌势通常会急速加剧。

**一丝希望？**

有一些迹象显示实货需求转佳，中国升水向两个月高位靠拢，因为工厂在农历新年前增加库存。中国的房价亦企稳，库存则在下滑，为今年稍晚需求回温带来一些希望。

但即使需求温和回升，也可能被大量的供应所抵销。五矿资源(1208.HK)本月从秘鲁的Las Bambas铜矿向中国运送首批铜精矿。

国际铜业研究组织(ICSG)本月表示，全球铜矿年产能预计将每年增长5%左右，到2019年将达到2,700万吨。

LME铜期权仓位图表：tmsnrt.rs/1ZFWVBi

LME铜波动率图表：tmsnrt.rs/1Ps1TeZ

(完)