伦铜可能创下一个月来最大单周跌幅

路透墨尔本2月12日 - 伦敦期铜周五走坚，但仍可能创下一个月来单周最大跌幅，因中国适逢假期，削减了买盘，且对欧洲银行业强劲程度的担忧令全球经济疑虑升温。

美元走软并未对金属价格产生影响。美元兑一篮子货币维持在四个月低点附近。但由于交易员在中国市场周一恢复交易前调整头寸，一些人认为这种脆弱的平静难以持续。

“一些可参与伦敦金属交易所(LME)市场的中国交易员希望在周一前进行部分抛售，周一上海期交所开盘后期铜走势可能较为混乱，”INTL FC Stone的分析师Ed Meir在研究报告中说。

0648 GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜CMCU3小涨0.5%至每吨4,468.50美元，前一交易日几乎收平。铜价正迅速跌向一个月前所创的六年半低位4,318美元。期铜本周料将挫跌3.5%。

上海期货交易所今日连续第五个交易日因中国农历新年假期休市，下周一恢复交易。

美国联邦储备委员会(美联储/FED)主席叶伦周四继续在国会出席听证会，她再次强调，鉴于全球股市下跌加剧，决策者没有为政策正常化“预先制定政策路径”。

本周矿业企业的报告也表示，他们预计今年大宗商品领域将面临更为严峻的形势。

受大宗商品价格下挫拖累，全球矿企力拓(RIO.AX) (RIO.L) 2015年出现净亏，并因前景严峻而取消了稳定甚至提高分红的承诺。

瑞士矿业和交易公司嘉能可(GLEN.L)预售5亿美元贵金属，向减债进一步贡献力量，并公布旗下最具盈利性的产品--铜的产量下滑。

其他金属方面，LME期镍CMNI3自周四所及13年低位反弹1.3%至每盎司7,690美元。但交易商称，期镍价格可能还会进一步下滑。(完)