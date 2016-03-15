焦点：LME铜库存锐减推动逆价差水涨船高

焦点：美商务部长被提名人罗斯称中国是“贸易保护最严重的”国家
路透华盛顿1月18日 - 美国商务部长被提名人罗斯(Wilbur Ross)周三在参议院尖锐批评中国的贸易行为，表示将寻找新的方法来对付他们。
路透伦敦3月14日 - 伦敦金属交易所(LME)铜库存降至18个月最低水平，使得一些投机客将押注标的从起伏较大的指标期货转向了价差。
随着持有空仓的投资者匆忙补仓或展期，LME的低库存预计将推动不同月份合约之间的价差扩大。
分析师称，开展跨月价差交易，投资者无须对指标期铜走势做出方向性判断；该合约最近一直呈拉锯走势。
“我们青睐做多期铜价差，”经纪商Marex Spectron的全球市场分析主管Guy Wolf称。
“我们认为，目前的价差中远未充分反映出这一趋势，以吸引铜重新回到LME仓库，”Wolf上周初在路透全球基本金属论坛(Reuters Global Base Metals Forum)上表示。他周一证实Marex仍保持上述立场。
LME注册仓库中以及并未指定用于交割的铜库存在过去七个月下降64%，至2014年9月以来最低的121,425吨。
以往，每当LME库存降至相似水准时，便会出现深度逆价差，即近月合约较远月合约升水。
现货铜与三个月期铜价差已由1月的每吨贴水10美元变为升水23美元。
但2014年12月，当LME库存处在这一水平附近时，该升水骤增至高达84美元，即便指标期货正在下跌；而在2012年4月，升水更一度飙升至149美元。
**转移到中国**
工银标准银行分析师Leon Westgate称，近期价差一直较低，部分是受围绕中国的负面人气影响。
Westgate表示，LME减少的库存多数在上海期交所相关的仓库出现，后者的库存量已触及纪录新高，不过如果LME出现逼仓，从中国仓库中提出铜可能要等一段时间。
“如果(LME)库存持续减少，逆价差就有大幅加剧的空间，很难找到可以迅速提取库存的地方。中国的铜距离LME市场还是有些距离，”他表示。
此外，两个市场参与者持有大量铜库存与短期期货的情况，也加剧了可能出现的市场紧绷情形。
LME数据显示，这两个大型仓位的每个都相当于LME可获得库存的30-40%。
“如果你是在寻找逼仓迹象，那么一切信号都已齐备...但未来的走向很难预料，”伦敦VTB Capital商品研究主管Wiktor Bielski表示。
他表示，自己抱持谨慎态度，因为过去18个月铜价一直是逆价差，同时持续存在大型仓位，但未出现任何大规模的逼仓。
铜库存与价格变动图表：link.reuters.com/tef35s
(完)
(编译 孙国玉/许娜/陈宗琦；审校 徐文焰)
路透华盛顿1月18日 - 美国商务部长被提名人罗斯(Wilbur Ross)周三在参议院尖锐批评中国的贸易行为，表示将寻找新的方法来对付他们。
美联储主席叶伦表示，随着美国经济接近充分就业、通胀向2%的目标回升，联储逐步升息是“合理的”。“等太久才开始向中性利率靠拢，可能会有未来出现不愿意看到的意外的风险－要么通胀太高、要么金融不稳定，抑或两者都有。”叶伦表示。她还称，她和其他联储官员预计，至2019年美联储每年都会升息几次，令联邦基金利率接近3%的长期可持续利率水准。
路透华盛顿1月18日 - 特朗普当选后将有好日子过？这个憧憬最初带给商界游说人士和企业高管的乐观情绪正在逐渐消退，取而代之是一种不确定感。因为特朗普在医疗、税收和贸易政策方面释放出不一致的讯息，有时甚至让人困惑。