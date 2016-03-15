焦点：LME铜库存锐减推动逆价差水涨船高

2012年3月23日，上海洋山港附近的一家仓库，一名工人在搬运铜板材。 REUTERS/Carlos Barria

路透伦敦3月14日 - 伦敦金属交易所(LME)铜库存降至18个月最低水平，使得一些投机客将押注标的从起伏较大的指标期货转向了价差。

随着持有空仓的投资者匆忙补仓或展期，LME的低库存预计将推动不同月份合约之间的价差扩大。

分析师称，开展跨月价差交易，投资者无须对指标期铜走势做出方向性判断；该合约最近一直呈拉锯走势。

“我们青睐做多期铜价差，”经纪商Marex Spectron的全球市场分析主管Guy Wolf称。

“我们认为，目前的价差中远未充分反映出这一趋势，以吸引铜重新回到LME仓库，”Wolf上周初在路透全球基本金属论坛(Reuters Global Base Metals Forum)上表示。他周一证实Marex仍保持上述立场。

LME注册仓库中以及并未指定用于交割的铜库存在过去七个月下降64%，至2014年9月以来最低的121,425吨。

以往，每当LME库存降至相似水准时，便会出现深度逆价差，即近月合约较远月合约升水。

现货铜与三个月期铜价差已由1月的每吨贴水10美元变为升水23美元。

但2014年12月，当LME库存处在这一水平附近时，该升水骤增至高达84美元，即便指标期货正在下跌；而在2012年4月，升水更一度飙升至149美元。

**转移到中国**

工银标准银行分析师Leon Westgate称，近期价差一直较低，部分是受围绕中国的负面人气影响。

Westgate表示，LME减少的库存多数在上海期交所相关的仓库出现，后者的库存量已触及纪录新高，不过如果LME出现逼仓，从中国仓库中提出铜可能要等一段时间。

“如果(LME)库存持续减少，逆价差就有大幅加剧的空间，很难找到可以迅速提取库存的地方。中国的铜距离LME市场还是有些距离，”他表示。

此外，两个市场参与者持有大量铜库存与短期期货的情况，也加剧了可能出现的市场紧绷情形。

LME数据显示，这两个大型仓位的每个都相当于LME可获得库存的30-40%。

“如果你是在寻找逼仓迹象，那么一切信号都已齐备...但未来的走向很难预料，”伦敦VTB Capital商品研究主管Wiktor Bielski表示。

他表示，自己抱持谨慎态度，因为过去18个月铜价一直是逆价差，同时持续存在大型仓位，但未出现任何大规模的逼仓。

铜库存与价格变动图表：link.reuters.com/tef35s

(完)