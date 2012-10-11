LME考虑扩大场内交易时段

德媒称宝马或将电动版Mini计划产地从英国改至德国
路透法兰克福2月26日 - 德国商报报道称，为应对英国计划退出欧盟单一市场，宝马汽车(BMW) 正考虑将其电动版Mini紧凑型轿车的计划生产地点从英国改至德国。
路透纽约/伦敦10月11日电---资深交易消息人士表示,伦敦金属交易所(LME)或将为其独有的期货合约增加早盘公开喊价交易,因香港的新股东计划借此应对来自上海期货交易所的竞争.
引入第三个、时间稍早的交易时段将是自十多年前启动电子交易之後,这家拥有135年历史的交易所最大的变化,这也与全球目前的倾向电子交易的趋势背道而驰.
三位交易公司的高管表示,LME交易委员会曾讨论了提前伦敦'ring'和'kerb'交易的开始时间.
一位高管表示:"LME正在讨论早盘kerb交易,以配合远东市场."
尚不知道LME何时会做最终决定,不过非正式洽商可能会在下周继续进行.交易公司高管表示,新的交易时段最早或在第一季实施.(完)
--编译 王洋;审校 蔡美珍
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