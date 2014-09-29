全球金属：伦敦金属交易所2015年将上调交易费，平均涨幅34%

澳洲经济指标总览--4月25日
经济指标 时段 最新值 前月(季)值 下次公布时间 商品及服务贸易收支(经季节调整,以当前价格计算) 5月4日 商品及服务收支(亿澳元) 2月 顺差35.74 顺差13.02 出口(较前月) +1% -3.0% 进口(较前月) -5% +4.0% 零售销售(经季节调整,以当前价格计算)
LME还在声明中称，其简化了费用结构，采用单一货币的“综合”交易收费。
LME上调费率，也是新东家香港交易所 增加收入的另一关键举措。此前港交所斥资22亿美元收购LME，分析师称这个价格非常昂贵。
“LME新费率则具有竞争力，让我们能够继续注重创新，给用户提供最高水平的服务，”LME执行长和港交所联席全球市场主管Garry Jones称。(完) (编译 王丽鑫； 审校 艾茂林/张荻)
经济指标 时段 最新值 前月(季)值 下次公布时间 商品及服务贸易收支(经季节调整,以当前价格计算) 5月4日 商品及服务收支(亿澳元) 2月 顺差35.74 顺差13.02 出口(较前月) +1% -3.0% 进口(较前月) -5% +4.0% 零售销售(经季节调整,以当前价格计算)
路透新加坡4月25日 - 油价周一小幅走高，但市场仍承压。油价之前连续六个交易日下滑，因交易员不再相信主要产油国的减产承诺将控制住过量供应。目前全球市场燃油供应过多。
从4月20日高位53.55美元走出的小型五浪周期已完成，现可能出现部分或全部反转。小时图平滑异同移动平均线(MACD)呈现多头背离，也暗示反弹时机来临。