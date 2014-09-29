全球金属：伦敦金属交易所2015年将上调交易费，平均涨幅34%

LME还在声明中称，其简化了费用结构，采用单一货币的“综合”交易收费。

LME上调费率，也是新东家香港交易所 增加收入的另一关键举措。此前港交所斥资22亿美元收购LME，分析师称这个价格非常昂贵。

“LME新费率则具有竞争力，让我们能够继续注重创新，给用户提供最高水平的服务，”LME执行长和港交所联席全球市场主管Garry Jones称。(完) (编译 王丽鑫； 审校 艾茂林/张荻)