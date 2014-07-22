全球金融：LME金属交易员违反场内交易规定被处高额罚款

马来西亚期市：棕榈油期货跌至八个月低点，因预计马国和印尼产量上升
路透吉隆坡4月17日 - 马来西亚棕榈油期货周一尾盘跌至八个月低点，回吐稍早涨幅，因市场预期马来西亚和印尼棕榈油产量上升。
路透伦敦7月21日 - 伦敦金属交易所(LME)交易员因在交易中站立交易遭到逾一千英镑(1,700英镑)的罚款。
LME是欧洲最后一家采用晦涩难懂的手势暗语进行公开喊价交易的交易所，场内交易(ring)区，铜、铝、铅、镍和锌都会在五分钟内集中交易。
尽管看起来混乱，但是交易员被严令禁止从交易区(ring)的一圈红色皮革座位站起来。
“LME运营的是交易场所，而不是挖个坑。交易员站起来会获得不当优势，可能挡住其他交易员和LME定价委员会成员的视线，”发言人Kathy Alys称。
LME在7月18日的一份成员通知中表示，7月11日，9名铜交易员被处以总额13,750英镑的罚款，其中一名交易员在三个月内第二次违规，因此还被禁止交易两天。
初犯罚金为1,250英镑，再犯的罚金加倍。
LME为香港交易所 所有，对公开喊价交易员实行严格规定，包括要求穿着西装领带深色皮鞋的着装要求。场内交易区禁止嚼口香糖，也不允许使用手机。(完) (编译 王丽鑫； 审校 田建华)
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路透迪拜4月17日 - 亚洲近月380-cst燃料油跨月价差周一较前一交易日微涨，但过去一周下跌，官方数据显示新加坡上周库存增加后，市场持续担心供应过剩情况。
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