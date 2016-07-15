LME宣布计划明年起仓储租金冻涨五年

路透伦敦7月14日 - 伦敦金属交易所(LME)周四采取行动打击LME体系仓库租金大涨现象，宣布计划冻涨最高租金费率五年。

这是LME近年来连串改革的最新动作。LME成立历史139年，在全球有37个交割点，注册仓库超过600间。

“金属业已对LME注册仓库收取的牌告费率表达关切，”LME业务发展部门负责人Matthew Chamberlain在一篇新闻稿中表示。

“我们今天提出的简明对策...相信将在对市场造成最低干扰的情况下，为行业带来透明度及稳定性，”LME行政总裁庄敬贤(Garry Jones)表示。

LME计划在询问过各方意见后，于明年4月启动仓库租金冻结方案。

根据提案，LME将基于2015-16年和2016-17年间公布的最高费率平均值，来设定初始的仓库租金和货车交货价格(FOT)。

LME称，将针对每种金属和每个国家来分别设定一系列费率。

LME还补充道，一旦冻结期结束，费率将根据消费者物价指数的变化而逐年上升。

LME已经就该提案发起询问，征集意见的程序将于8月19日中止，预计LME将在9月底公布最终决定。(完)