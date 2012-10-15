LME独立营运接近尾声 但场内交易方式或能注入中国生机

资料图片 在伦敦金属交易所（LME）内工作的交易商。 REUTERS/Paul Hackett/Files

路透伦敦/上海10月14日电---今年或许是伦敦金属交易所(LME)最後一次以独立营运机构身份举办年会(LME Week),但换上中国东家之後,LME的其他传统或许不只是得以保留,甚至会发扬光大.

LME的场内交易(ring)方式,是在一个环状的红色座位,进行绅士作风但气氛紧张的面对面喊价交易.这种方式与电子交易的全球性趋势背道而驰,但是等到港交所(0388.HK)完成收购LME之後,反而有可能进一步扩大势力.

LME的会员目前正在考虑提早展开场内交易时段,以便争食亚洲业务,而且传闻中国冶炼商可能有兴趣加入LME会员,但目前为止传闻遭到否认.

LME遭到收购之後,有些人认为场内交易将成绝响,但事实上新的参与业者似乎很乐意接下空额--法国Natixis退出大宗商品经纪业务後,美国投资银行Jefferies GroupJEF.N的经纪部门Jefferies Bache上个月便加入场内交易.

市场人士正在猜测,中国重要企业会不会投入公开喊价交易的挑战.

交易商估计,LME近半数交易量来自中国客户.日益茁壮的中国工业是全球最大基本金属的消耗地.例如,中国占全球铜需求的比例高达40%.

江西铜业和五矿都是这类揣测的对象,但两家公司的消息人士都否认打算马上争取LME会员资格.中银国际拒绝评论有关可能拓展LME活动参与场内交易的传闻.

中银国际环球商品(英国)4月时获得LME第二类会员资格.这个资格只允许它在电子及电话市场交易.但交易员表示,一旦交易量上升,中银国际将是第一类会员资格的可能候选人.

从更大层面来看,场内交易的会员资格可能吸引金属领域的中国冶炼商及其他企业.上海一名交易商称,"如果企业想要让交易更有效率,LME会员资格将是很聪明的一步,因为第一类会员可以得到许多有用的内线资讯."

但江西铜业一名消息人士指出,这些企业面临一些阻力:"首先,中国政府必须支持这个构想,而对於像我们这种国企而言,批准过程会花上相当长的时间,"消息人士称.

面对上海期货交易所的竞争,LME新东家港交所已经承诺至少未来几年将保留LME品牌及公开喊价方式,直到2015年1月.(完)

--编译 蔡美珍;审校 王冠中

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