焦点：LME新推出金银现货合约 首日成交逾2吨黄金

路透伦敦7月10日 - 伦敦金属交易所(LME)新推出的LMEprecious黄金及白银现货合约周一首日登场，截至尾盘成交量逾2吨黄金；LME开始从全球最大的黄金店头市场中抢得一杯羮。

LMEprecious黄金及白银合约背后的研发团队包括高盛(GS.N)及摩根士丹利(MS.N)，该团队设立EOS Precious Metals以推广该合约交易，且将因与LME达成营收五五分帐协议而受益。

LME于周一0000GMT开始推出这些合约，不过到0700GMT欧洲开盘时，成交量才开始增加。

交易所数据显示，1609GMT时，LMEprecious现货合约成交66,200盎司(2.06吨)黄金。以当前现货价格计算，成交金额超过8,000万美元。

“一方与另一方之间典型的银行间交易每笔约在5,000-10,000盎司，”黄金交易商Sharps Pixley执行长Ross Norman表示。“看看成交趋势如何还是挺好的--如果(交易升温)，人们就会想，我们开始吧。”

做市商在对远至明年6月的月度价差报价。

来自EOS合伙人之一的一位消息人士表示：“初期阶段市场人士都在适应新环境。大家开始大规模交易可能还需要一段时间。”

除了高盛和摩根士丹利外，EOS的合伙方还包括中国工商银行(601398.SS)、法国兴业银行(SOGN.PA)、法国外贸银行(Natixis)、自营交易商OSTC和行业机构世界黄金协会(WGC)。

除了法国外贸银行外，所有上述银行以及经纪商Marex Financial和英国中银国际全球大宗商品(BOCI Global Commodities)都是LMEPrecious的一般结算成员。OSTC、XTX markets和摩根士丹利的大宗商品部门都是非结算成员。法国外贸银行是个人结算成员。

美国芝加哥商业交易所(CME)集团和洲际交易所(ICE.N)今年也推出了伦敦黄金合约，希望从传统的店头市场吸引到更多业务。

**流动性分裂？**

在汤森路透和CME放手后，LME和ICE正在角逐接管全球白银指标价--伦敦金银市场协会(LBMA)白银定价。LME为香港交易所(0388.HK)所有。

同时，在黄金方面，CME今年在伦敦引入了一项现货价差合约，而ICE在1月推出了一项期货合约，这都令市场参与者猜测市场流动性可能出现分裂。

“我们将监控交易量并与LBMA比较，来观察LME对店头交易量的影响，”汤森路透GFMS调研和预测部门负责人Rhona O'Connell周一在路透全球黄金论坛(Reuters Global Gold Forum)上称。

“随着监管当局加强透明度要求，部分店头交易或许也将移到交易所中进行。”

自伦敦银行间拆放款利率(Libor)操纵丑闻发生以来，伦敦金融市场的审查愈加严格，导致监管资本要求收紧，愈发推动通常在对手方之间进行的交易转到交易所进行。

部分人认为，对交易进行结算的中间环节--清算，是黄金市场不可避免的过程。

“清算，尤其是对做市商而言，降低了资本费用，”一名市场参与人士说道。(完)