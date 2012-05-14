港交所和纽约泛欧交易所在LME竞购中领先--消息人士

调查：亚洲机构投资者对固定收益ETF的投资配比大幅跳升
路透香港2月20日 - 研调公司格林威治联营(Greenwich Associates)所做的一项调查显示，流入固定收益上市交易基金(ETF)的资金正快速增长，因亚洲机构投资者刻意增加对这类产品的投资。
路透伦敦5月11日电---知情人士周五称,香港交易及结算所(0388.HK)和纽约-泛欧交易所集团NYX.N在对伦敦金属交易所(LME)的竞购中领先于另两家竞争对手.
三名消息人士称,香港交易及结算所的出价尤其高.
"香港交易所是打算用大价钱把其它对手都挤出去."一名消息人士称.该人士自9月谈判开始以来就一直全程接近整个过程,但不愿具名.
芝加哥商业交易所集团(CME Group)(CME.O)和洲际交易所(ICE)(ICE.N)是另两家竞购方.分析师和业内消息人士对LME的估值约在10亿英镑(16.2亿美元).
LME拒绝置评.
业内消息和知情人士称,LME周四举行了董事会特别会议,研究细节问题,并讨论了入围竞购方的提议.周五会议还在继续.
下次董事会会议将在5月31日举行,届时董事将决定是否向股东推荐竞标.若做出推荐,或会展开另一轮尽职调查.(完)
--编译 程琳;审校 张涛
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