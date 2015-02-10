LME仓储严格新规计划 可能令更多金属流向统计黑洞

焦点：OPEC与非OPEC产油国执行减产协议开局有力 能源部长们满意
路透维也纳1月22日 - 各国能源部长周日表示，逾十年来达成的首份减产协议生效，石油输出国组织(OPEC)与非OPEC产油国有力地执行了协议。产油国希望通过减产来缓解供应过剩问题和支撑油价。
路透伦敦2月9日 - 伦敦金属交易所(LME)针对仓库运作所采行一连串严格规定，有可能提升成本，导致更多金属从LME系统出走，转入未注册仓库。
这项计划将赋予LME全面性规范权力，判断仓库公司是否有不当行为，即便这些仓库公司技术上并未违规。
这是LME大规模改革配套计划的一部份，此前因金属消费方强烈抨击金属交割严重延误，银行与大宗商品公司遭控透过仓储网络共谋限制供应的诉讼，促使LME进行改革。
LME为全球最大、历史最悠久的工业金属交易市场，去年11月针对实货交割与其全球网络的管理规范展开意见谘询。
周一为提交看法的期限，但LME并未表明何时开始执行这些变革。
为纾解金属出仓排队问题的新规定，已于2月1日生效。
“LME有采取行动的压力，但如果执行这些新规定，那么仓库将不太愿意接收更多金属，”一位不愿具名的仓储公司高管表示。
根据LME提案，仓储公司将必须全额支付年度稽核费用，可能还要雇用更多人力，以确保符合规范。
**成本升高之虞**
“如果各项做法的限制性大幅提高，且这些改革措施都执行的话，仓库业者可能以调高仓储费用的方式做为报复，”伦敦法国兴业银行(Societe Generale)金属研究主管Robin Bhar表示。
行业消息人士表示，LME管理系统仓库的原铝仓储价格最高达每吨0.5美元，远高于非LME体系仓库。
“那只会加速金属从LME体系仓库出走，投向价格较低廉的非LME体系仓库。这意味着金属市场的能见度将更低。这些非公开市场的隐性库存一直很大，一向难以估计，这只会让估算变成几近不可能的任务，”Bhar表示。
如果交易商与终端使用者无法得知有少仓库库存，将很难确定市场到底是供应过剩或短缺、以及价格是否合理。(完)
(编译 陈宗琦；审校 蔡美珍)
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