LME拟拟进一步收紧仓储规定 展开谘商程序

韩国财长称韩国经济最近表现强于预期 但朝鲜问题构成风险
路透首尔4月17日 - 韩国企划财政部长官柳一镐周一称，韩国经济近期表现一直强于预期，因全球经济改善令出口、生产和投资情况改善。
路透伦敦11月7日 - 伦敦金属交易所(LME)周五展开谘商，研议拟改变的实货交付管理及全球仓储网络规定。
LME发表声明称，计划以更严格的规定来支持其新的铝升水合约。LME最近刚打赢了一场针对其加快仓储提货速度新规的重要官司。
已有137年历史的LME，上月表示将在2月1日开始实施改革，以缩短客户从其全球仓储网络提领金属的排队时间。
LME上月提议的改变规定，旨在把所有金属的提货等待时间缩短至最多不超过50天。不过LME周五表示，已针对铝金属提出新措施，凡是有签约存放LME新铝升水合约金属的仓库，客户从该仓库提货的等待时间实际上将不会超过34个工作天。
“我们承诺为所有用户提供最理想的实货交付网络，我们也鼓励市场参与者分享他们的看法，”LME企业开发主管Matthew hamberlain说。
LME还计划要求仓库每天增加500吨铝合金出货。
LME计划对其管理审批及仓储运作的政策做出若干修正，”LME声明稿称。
这项谘询程序将持续至2月7日。(完)
(编译 李婷仪 审校 龚芳)
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透首尔4月17日 - 韩国企划财政部长官柳一镐周一称，韩国经济近期表现一直强于预期，因全球经济改善令出口、生产和投资情况改善。
路透利雅得4月16日 - 据沙特阿拉伯政府消息人士说，政府正命令各部和机构对数以十亿美元计的未完成基础设施和经济开发项目进行评估，目的在于搁置或重组这些项目。
路透东京4月14日 - 据了解进展的人士透露，日本高田的潜在援助方已经延长有关收购该公司的谈判。