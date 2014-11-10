LME拟拟进一步收紧仓储规定 展开谘商程序

路透伦敦11月7日 - 伦敦金属交易所(LME)周五展开谘商，研议拟改变的实货交付管理及全球仓储网络规定。

LME发表声明称，计划以更严格的规定来支持其新的铝升水合约。LME最近刚打赢了一场针对其加快仓储提货速度新规的重要官司。

已有137年历史的LME，上月表示将在2月1日开始实施改革，以缩短客户从其全球仓储网络提领金属的排队时间。

LME上月提议的改变规定，旨在把所有金属的提货等待时间缩短至最多不超过50天。不过LME周五表示，已针对铝金属提出新措施，凡是有签约存放LME新铝升水合约金属的仓库，客户从该仓库提货的等待时间实际上将不会超过34个工作天。

“我们承诺为所有用户提供最理想的实货交付网络，我们也鼓励市场参与者分享他们的看法，”LME企业开发主管Matthew hamberlain说。

LME还计划要求仓库每天增加500吨铝合金出货。

LME计划对其管理审批及仓储运作的政策做出若干修正，”LME声明稿称。

这项谘询程序将持续至2月7日。(完)

(编译 李婷仪 审校 龚芳)

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