《技术解析》LME期铜或小幅涨至5,907美元

(本文作者是路透大宗商品与能源市场技术分析师，以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 王涛

路透新加坡3月7日 - 伦敦金属交易所(LME)期铜可能小幅涨至每吨5,907美元，因其已在5,838.50美元获得支撑，并且突破了阻力位5,864美元。

图表：tmsnrt.rs/2mdcFk3

该支撑位为2月23日低点，阻力位则是一波下跌浪(C浪)的61.8%费波纳奇回档位，这一浪是自2月13日高位6,204美元展开三浪下跌周期的第三浪。

下个阻力位将在5,907美元，当前的反弹走势在该价位左右可能结束，然后C浪将继续形成。最终，这一浪可能伸展至5,725美元。若能升破5,907美元，则会进一步涨至5,950美元。