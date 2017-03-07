《技术解析》LME期铜或小幅涨至5,907美元

标题新闻：科威特油长称周四OPEC会议只会考虑延长减产九个月的提议，延长12个月不是一个选项
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(本文作者是路透大宗商品与能源市场技术分析师，以下内容仅代表其个人观点)
撰稿 王涛
路透新加坡3月7日 - 伦敦金属交易所(LME)期铜可能小幅涨至每吨5,907美元，因其已在5,838.50美元获得支撑，并且突破了阻力位5,864美元。
该支撑位为2月23日低点，阻力位则是一波下跌浪(C浪)的61.8%费波纳奇回档位，这一浪是自2月13日高位6,204美元展开三浪下跌周期的第三浪。
下个阻力位将在5,907美元，当前的反弹走势在该价位左右可能结束，然后C浪将继续形成。最终，这一浪可能伸展至5,725美元。若能升破5,907美元，则会进一步涨至5,950美元。
(本文内容不应被视为商业、金融或法律建议。读者应该咨询自己的专业或其他顾问，寻求有关本文提及产品的商业、金融及法律建议。)(完) (编译 侯雪苹；审校 艾茂林)
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路透伦敦5月24日 - 伦敦期铜周三下跌，此前信用机评级构穆迪30年来首次下调中国信贷评级，引发投资者担忧中国需求，但铜库存下降，限制期铜价格跌幅。中国是全球最大的工业金属消费国。