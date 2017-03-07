《技术解析》LME期铝料将在1,857美元上方徘徊

(本文作者为路透大宗商品及能源技术分析师，以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 王涛

路透新加坡3月7日 - 伦敦金属交易所(LME)期铝在每吨1,857美元寻获支撑，预计在该水准上方徘徊，抑或就此向1,920美元反弹。

图表： tmsnrt.rs/2mdhcmc

该支撑位是自2014年8月29日高位2,119.50美元跌向2015年11月23日低位1,432.50美元这波走势的61.8%费波纳奇回档技术位。

阻力位在1,920美元，是自1,432.50美元涨向3月1日高点1,957美元的另一个费波纳奇回档技术位。这可能成为限制本轮反弹的高点。

若跌破1,857水平，可能跌至下一支撑位1,833。 (完)