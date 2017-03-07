《技术解析》LME期铝料将在1,857美元上方徘徊

标题新闻：科威特油长称周四OPEC会议只会考虑延长减产九个月的提议，延长12个月不是一个选项
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(本文作者为路透大宗商品及能源技术分析师，以下内容仅代表其个人观点)
撰稿 王涛
路透新加坡3月7日 - 伦敦金属交易所(LME)期铝在每吨1,857美元寻获支撑，预计在该水准上方徘徊，抑或就此向1,920美元反弹。
该支撑位是自2014年8月29日高位2,119.50美元跌向2015年11月23日低位1,432.50美元这波走势的61.8%费波纳奇回档技术位。
阻力位在1,920美元，是自1,432.50美元涨向3月1日高点1,957美元的另一个费波纳奇回档技术位。这可能成为限制本轮反弹的高点。
若跌破1,857水平，可能跌至下一支撑位1,833。 (完)
(本文内容不应被视为商业、金融或法律建议。读者应该咨询自己的专业或其他顾问，寻求有关本文提及产品的商业、金融及法律建议。) (编译 郑茵 审校 于春红)
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路透伦敦5月24日 - 伦敦期铜周三下跌，此前信用机评级构穆迪30年来首次下调中国信贷评级，引发投资者担忧中国需求，但铜库存下降，限制期铜价格跌幅。中国是全球最大的工业金属消费国。