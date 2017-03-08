《技术解析》LME期铝攻克1,880美元阻力后，或将上看1,920美元

(本文作者为路透大宗商品及能源技术分析师，以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 王涛

路透新加坡3月8日 - 伦敦金属交易所(LME)期铝或将小涨至每吨1,920美元。铝价已于1,857美元寻获支撑，且已攻克位于1,880美元的阻力。

图表：(tmsnrt.rs/2nck1n6)

上述阻力为2015年11月23日低点1,432.50美元至今年3月1日高位1,957美元涨势的7%费波纳奇回档技术位。下道阻力位为1,920美元。

铝价若跌破现行支撑位1,880美元，则可能下看1,857美元，即2014年8月29日高点2,119.50美元至1,432.50美元跌势的61.8%费波纳奇回档技术位。 (完)

(本文内容不应被视为商业、金融或法律建议。读者应该咨询自己的专业或其他顾问，寻求有关本文提及产品的商业、金融及法律建议graphi) (编译 龚芳; 审校 张涛)