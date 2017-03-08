《技术解析》LME期铝攻克1,880美元阻力后，或将上看1,920美元

国际油市：亚洲燃料油裂解价差上涨，扭转此前三天连续跌势
路透数据显示，6月180-cst燃料油较迪拜原油的裂解价差从周二的每桶贴水3.96美元，缩窄至每桶贴水3.23美元。上周四，其贴水幅度为四个月来最窄，为每桶贴水2.74美元。
(本文作者为路透大宗商品及能源技术分析师，以下内容仅代表其个人观点)
撰稿 王涛
路透新加坡3月8日 - 伦敦金属交易所(LME)期铝或将小涨至每吨1,920美元。铝价已于1,857美元寻获支撑，且已攻克位于1,880美元的阻力。
图表：(tmsnrt.rs/2nck1n6)
上述阻力为2015年11月23日低点1,432.50美元至今年3月1日高位1,957美元涨势的7%费波纳奇回档技术位。下道阻力位为1,920美元。
铝价若跌破现行支撑位1,880美元，则可能下看1,857美元，即2014年8月29日高点2,119.50美元至1,432.50美元跌势的61.8%费波纳奇回档技术位。 (完)
(本文内容不应被视为商业、金融或法律建议。读者应该咨询自己的专业或其他顾问，寻求有关本文提及产品的商业、金融及法律建议graphi) (编译 龚芳; 审校 张涛)
路透数据显示，6月180-cst燃料油较迪拜原油的裂解价差从周二的每桶贴水3.96美元，缩窄至每桶贴水3.23美元。上周四，其贴水幅度为四个月来最窄，为每桶贴水2.74美元。
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