《技术解析》LME期铜或进一步跌至5,725

标题新闻：伊拉克油长称支持延长减产九个月，该国石油产量现为447万桶/日
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(本文作者是路透大宗商品与能源市场技术分析师，以下内容仅代表其个人观点)
撰稿 王涛
路透新加坡3月8日 - 伦敦金属交易所(LME)期铜可能进一步下跌至每吨5,725美元，受C浪走势推低。
这一浪是自2月13日高位6,204美元展开三浪下跌周期的第三浪，一度跌破5,774支撑位(86.4%费波纳奇回档位)。跌势续跌至5,725的可能性很大。
除5,774支撑位之外，另一个支撑位是在2月3日低点5,755。两者形成一个支撑区间，在此展开的温和反弹可能受限于5,811。
以战略角度来看，如果跌破5,766水平，将可以确认5,725目标位。(完)
(本文内容不应被视为商业、金融或法律建议。读者应该咨询自己的专业或其他顾问，寻求有关本文提及产品的商业、金融及法律建议 (编译 郑茵 审校 李婷仪)
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路透5月24日 - 美国股市周三开盘走高，受助于科技股上涨，美国联邦储备理事会(FED/美联储)将发布5月会议记录，可能夯实下月升息预期。
众议院议长莱恩 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选