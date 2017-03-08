《技术解析》LME期铜或进一步跌至5,725

(本文作者是路透大宗商品与能源市场技术分析师，以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 王涛

路透新加坡3月8日 - 伦敦金属交易所(LME)期铜可能进一步下跌至每吨5,725美元，受C浪走势推低。

图表： tmsnrt.rs/2mk8Eff

这一浪是自2月13日高位6,204美元展开三浪下跌周期的第三浪，一度跌破5,774支撑位(86.4%费波纳奇回档位)。跌势续跌至5,725的可能性很大。

除5,774支撑位之外，另一个支撑位是在2月3日低点5,755。两者形成一个支撑区间，在此展开的温和反弹可能受限于5,811。

以战略角度来看，如果跌破5,766水平，将可以确认5,725目标位。(完)