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货币新闻 | 2017年 3月 10日 星期五 11:45 BJT

《技术解析》LME期铜寻获支撑后，或将上探5,725美元阻力位

(本文作者为路透大宗商品及能源技术分析师，以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 王涛

路透新加坡3月10日 - 伦敦金属交易所(LME)期铜在5,638-5,671美元区域寻获支撑后，可望上探每吨5,725美元的阻力位。

图表：tmsnrt.rs/2nkLWB8

该阻力位为下跌浪(C浪)的100%费波纳奇预估位，C浪为自2月13日高位6,204美元展开三浪周期中的第三浪。

自3月1日高位6,090美元展开的趋势包含五浪。该架构意谓着，这波趋势已暂告触底。铜价若掼破5,671美元，或将在5,638美元处止跌。(完)

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(本文内容不应被视为商业、金融或法律建议。读者应该咨询自己的专业或其他顾问，寻求有关本文提及产品的商业、金融及法律建议。) (编译 龚芳; 审校 艾茂林)
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