《技术解析》LME期铝可能测试1,891美元阻力位

国际油市：油价小跌，因美国汽油库存降幅小于预期
路透纽约5月24日 - 油价周三小幅回落，因投资人对美国汽油库存降幅小于预期作出反应，市场在静待石油输出国组织(OPEC)同其他石油出口国在维也纳讨论是否延长减产协议的结果。
(本文作者为路透大宗商品及能源技术分析师，以下内容仅代表其个人观点)
撰稿 王涛
路透新加坡3月10日 - 伦敦金属交易所(LME)期铝未能跌破每吨1,850美元支撑位，接下来有可能测试1,891美元阻力位。
图表详见： tmsnrt.rs/2nkMdUW
阻力位与支撑位分别为始于1月3日低点1,676.50美元至3月1日高点1,957美元升势的23.6%与38.2%费波纳奇回档位。
若升穿这道阻力，可能上看1,916美元。很可能出现这样的突破，因为目前的走势似乎受到另一系列回档位的牵制，即2014年8月29日高点2,119.50至2015年11月23日低点1,432.50这波跌势。
图表详见： tmsnrt.rs/2lJqidt
1,857有强劲支撑，即61.8%水平，引发目前走势弹向1,957。
报告中文版请点击： (完)
(本文内容不应被视为商业、金融或法律建议。读者应该咨询自己的专业或其他顾问，寻求有关本文提及产品的商业、金融及法律建议。) (编译 陈宗琦；审校 刘秀红)
路透纽约5月24日 - 油价周三小幅回落，因投资人对美国汽油库存降幅小于预期作出反应，市场在静待石油输出国组织(OPEC)同其他石油出口国在维也纳讨论是否延长减产协议的结果。
* 美联储将升息与经济反弹挂钩 * 欧元兑美元上涨 (新增收盘表格) 路透纽约5月24日 - 美元周三下滑，此前美国联邦储备理事会(FED/美联储)发布的最新 一次政策会议记录显示，决策者同意应暂停升息，直至有证据证明近期经济放缓只是暂时性 的。 美元指数 下跌0.17%，至97.184，此前低见97.093。 这份会议记录是美联储自2015年12月首次升息以来，对政策收紧进程更趋谨慎的最新暗 示。 在5月2-3日举行的会议上，绝大多数决策者还表示，支持今年开始逐步缩减美联储持有 的、规模庞大的公债和抵押贷款支持证券(MBS)。 “会议记录显示美联储将保持谨慎，不急于在资产负债表问题上采用鹰派立场，”Thin k Markets分析师Naeem Aslam表示。 美国联邦基金利率期货走势暗示，交易商预期美国6月升息的机率仍相当高，为83%，不 过，目前交易商预计，联储今年将再升息两次的机率为46%，低于周二尾盘的约50%
以下为澳洲和新西兰近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 5月22日当周 5月25日(四) 暂无重要经济数据公布 5月26日(五) 暂无重要经济数据公布 5月29日当周 5月29日(一) 2245 新西兰建筑许可(较前月) 4月 -- -1.8% 5月30日(二) 0130 澳洲建筑许可(较前月) 4月 -- -13.4% 民间住宅建筑许可(较前月) -- -4.3% 5月31日(三) 0100 新西兰NBNZ企业展望指数