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货币新闻 | 2017年 3月 10日 星期五 12:16 BJT

《技术解析》LME期铝可能测试1,891美元阻力位

(本文作者为路透大宗商品及能源技术分析师，以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 王涛

路透新加坡3月10日 - 伦敦金属交易所(LME)期铝未能跌破每吨1,850美元支撑位，接下来有可能测试1,891美元阻力位。

图表详见： tmsnrt.rs/2nkMdUW

阻力位与支撑位分别为始于1月3日低点1,676.50美元至3月1日高点1,957美元升势的23.6%与38.2%费波纳奇回档位。

若升穿这道阻力，可能上看1,916美元。很可能出现这样的突破，因为目前的走势似乎受到另一系列回档位的牵制，即2014年8月29日高点2,119.50至2015年11月23日低点1,432.50这波跌势。

图表详见： tmsnrt.rs/2lJqidt

1,857有强劲支撑，即61.8%水平，引发目前走势弹向1,957。

报告中文版请点击： (完)

(本文内容不应被视为商业、金融或法律建议。读者应该咨询自己的专业或其他顾问，寻求有关本文提及产品的商业、金融及法律建议。) (编译 陈宗琦；审校 刘秀红)
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