《技术解析》LME期铜或上看每吨5,864美元

(本文作者是路透大宗商品与能源市场技术分析师，以下内容仅代表其个 人观点)

撰稿 王涛

路透新加坡3月14日 - 伦敦金属交易所(LME)期铜已突破阻力位每吨5,811美元，可能涨至5,864美元。

图表：tmsnrt.rs/2mlOqOQ(简体)

tmsnrt.rs/2ni25LW(繁体)

这道阻力来自下行浪(C浪)的76.4%费波纳奇预估位，C浪为始于2月13日高点6,204美元的三浪周期的第三浪。

此浪由五个小浪组成，强烈表明C浪和三浪周期的完成。下道阻力将在5,864美元，若升破则可进一步涨至5,907美元。

若跌破5,774美元，则会进一步滑落至5,725美元。