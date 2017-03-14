《技术解析》LME期铝可能测试1,857美元的支撑位

标题新闻：今年首季美国的银行放贷步幅连续第二季放缓，但银行业盈利增加－FDIC
FDIC为美国联邦存款保险公司 以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.欲浏览英文报导全文,请点选
(本文作者是路透大宗商品与能源市场技术分析师，以下内容仅代表其个 人观点)
撰稿 王涛
路透新加坡3月14日 - 伦敦金属交易所(LME)期铝可能测试每吨1,857美元的支撑位，若是跌破此处，或将跌至下一道支撑位1,833美元。
第一道支撑位是2014年8月29日高点2,119.50至2015年11月23日低点1,432.50这波跌势的61.8%费波纳奇回档位。
这道支撑造成的温和反弹，力道太过软弱，未能攻克1,920，也就是从1,432.50到3月1日高点1,957的7%费波纳奇回档位。这波反弹可能已经告终。
若能上涨至1,898，则可能续涨至1,920。
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(完) (编译 李婷仪 审校 于春红)
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全美不动产协会公布，美国4月成屋销售下降2.3%，年率为557万户。 3月成屋销售年率下修至570万户，仍为2007年2 月来最高，前值为571万户。 美国商务部修正了5月16日公布的4月建筑许可数据，4月建筑许可年率修正为122.8万户，前值为122.9万户。 当前值 前次值 失业率(%) 4.4 (4月) 4.5 (3月) 非农业就业岗位(万) 增加21.1 (4月) 增加7.9 (3月修正值) 平均时薪(%) +0.3 (4月) +0.1 (3月修正值) 消费者物价指数(CPI)(%)
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