《技术解析》LME期铝可能测试1,857美元的支撑位

(本文作者是路透大宗商品与能源市场技术分析师，以下内容仅代表其个 人观点)

撰稿 王涛

路透新加坡3月14日 - 伦敦金属交易所(LME)期铝可能测试每吨1,857美元的支撑位，若是跌破此处，或将跌至下一道支撑位1,833美元。

图表：tmsnrt.rs/2mlQxSI

第一道支撑位是2014年8月29日高点2,119.50至2015年11月23日低点1,432.50这波跌势的61.8%费波纳奇回档位。

这道支撑造成的温和反弹，力道太过软弱，未能攻克1,920，也就是从1,432.50到3月1日高点1,957的7%费波纳奇回档位。这波反弹可能已经告终。

若能上涨至1,898，则可能续涨至1,920。

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