《技术解析》LME期铜或突破5,923并上探下道阻力位5,987美元

(本文作者是路透大宗商品与能源市场技术分析师，以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 王涛

路透新加坡3月16日 - 波浪图形及费波纳奇回档分析显示，伦敦金属交易所(LME)期铜可能突破阻力位每吨5,923美元，并上探下道阻力位5,987美元。

图表：tmsnrt.rs/2npJ9eg

始于2月13日高点6,204美元的这波跌势属于三浪模式。波浪理论显示，可能已经靠近第二浪(b浪)的顶点6,090美元。

日线图上，对2015年5月5日高点6,481美元至2016年1月15日低点4,318美元跌势的费波纳奇回档分析显示，较低的一道目标位在5,971美元。

图表：tmsnrt.rs/2nu7490

对3月1日高点6,090美元至3月9日低点5,652美元跌势的费波纳奇回档分析亦显示，目标位在5,987美元的76.4%回档位。当期铜升破5,923美元时，这会得到确认(参考第一个图表)。

如果期铜从当前水准修正下跌，可能会在5,871前止步。(完)