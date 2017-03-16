《技术解析》LME期铜或突破5,923并上探下道阻力位5,987美元

标题新闻：俄罗斯油长称OPEC和非OPEC产油国将在周四讨论延长减产协议12个月至明年6月的选项
OPEC为石油输出国组织 以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.欲浏览英文报导全文,请点选
(本文作者是路透大宗商品与能源市场技术分析师，以下内容仅代表其个人观点)
撰稿 王涛
路透新加坡3月16日 - 波浪图形及费波纳奇回档分析显示，伦敦金属交易所(LME)期铜可能突破阻力位每吨5,923美元，并上探下道阻力位5,987美元。
始于2月13日高点6,204美元的这波跌势属于三浪模式。波浪理论显示，可能已经靠近第二浪(b浪)的顶点6,090美元。
日线图上，对2015年5月5日高点6,481美元至2016年1月15日低点4,318美元跌势的费波纳奇回档分析显示，较低的一道目标位在5,971美元。
对3月1日高点6,090美元至3月9日低点5,652美元跌势的费波纳奇回档分析亦显示，目标位在5,987美元的76.4%回档位。当期铜升破5,923美元时，这会得到确认(参考第一个图表)。
如果期铜从当前水准修正下跌，可能会在5,871前止步。(完)
(本文内容不应被视为商业、金融或法律建议。读者应该咨询自己的 专业或其他顾问，寻求有关本文提及产品的商业、金融及法律建议。) (编译 侯雪苹；审校 张涛)
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路透5月24日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周三晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 5月 303.0 35 300.9 11 * 6月 301.1 152 294.4 208 * 7月 260.9 216 246.9 150 * 8月 245.8 367 236.2 195 * 9月 237.2 1221 228.5 784 * 10月 228.7 6812 222.4 2668 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为
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