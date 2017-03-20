《技术解析》LME期铜料下探每吨5,841美元

标题新闻：俄罗斯油长称OPEC和非OPEC产油国将在周四讨论延长减产协议12个月至明年6月的选项
OPEC为石油输出国组织 以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.欲浏览英文报导全文,请点选
(本文作者是路透大宗商品与能源市场技术分析师，以下内容仅代表其个 人观点)
撰稿 王涛
路透新加坡3月20日 - 伦敦金属交易所(LME)期铜已有效跌破每吨5,907美元支撑，料下探至5,841美元。
该支撑为一波小型C浪的100%费波纳奇预估位；c浪是由3月9日低点5,652美元展开三浪循环的第三浪。下一道支撑位于5,841美元。
期铜两度企图突破5,948美元阻力未果，此阻力附近有一小型双顶部正在成形。此一走势暗示从5,652美元起涨的反弹已经完毕。
在日线图上，这波反弹似乎是受到5,655美元支撑位的触发，该处是由2015年5月5日高点6,481美元跌至2016年1月15日低点4,318美元的61.8%费波纳奇回档位。
图表： reut.rs/2mj0nKc
根据此一回档位分析，这波反弹可能已于76.4%回档位5,971美元附近结束。
若升破5,948美元(参考第一个图表)，可能带动升至6,013美元。
(本文内容不应被视为商业、金融或法律建议。读者应该咨询自己的专业或其他顾问，寻求有关本文提及产品的商业、金融及法律建议)(完) (编译 陈宗琦；审校 蔡美珍)
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路透5月24日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周三晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 5月 303.0 35 300.9 11 * 6月 301.1 152 294.4 208 * 7月 260.9 216 246.9 150 * 8月 245.8 367 236.2 195 * 9月 237.2 1221 228.5 784 * 10月 228.7 6812 222.4 2668 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为
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