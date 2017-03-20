《技术解析》LME期铜料下探每吨5,841美元

(本文作者是路透大宗商品与能源市场技术分析师，以下内容仅代表其个 人观点)

撰稿 王涛

路透新加坡3月20日 - 伦敦金属交易所(LME)期铜已有效跌破每吨5,907美元支撑，料下探至5,841美元。

图表： tmsnrt.rs/2mj7J0h

该支撑为一波小型C浪的100%费波纳奇预估位；c浪是由3月9日低点5,652美元展开三浪循环的第三浪。下一道支撑位于5,841美元。

期铜两度企图突破5,948美元阻力未果，此阻力附近有一小型双顶部正在成形。此一走势暗示从5,652美元起涨的反弹已经完毕。

在日线图上，这波反弹似乎是受到5,655美元支撑位的触发，该处是由2015年5月5日高点6,481美元跌至2016年1月15日低点4,318美元的61.8%费波纳奇回档位。

图表： reut.rs/2mj0nKc

根据此一回档位分析，这波反弹可能已于76.4%回档位5,971美元附近结束。

若升破5,948美元(参考第一个图表)，可能带动升至6,013美元。