《技术解析》LME期铝在1,891-1,916美元区间内呈现中性

(本文作者是路透大宗商品与能源市场技术分析师，以下内容仅代表其个 人观点)

撰稿 王涛

路透新加坡3月20日 - 伦敦金属交易所(LME)期铝在每吨1,891-1,916美元区间内呈现中性，脱离该区间料预示后市走向。

图表：tmsnrt.rs/2mjfraF(简体)

tmsnrt.rs/2mGukz0(繁体)

该区间由1月3日低点1,676.50美元至3月1日高点1,957美元的升势的23.6%和14.6%费波纳奇回档位构成。

LME期铝似乎倾向于下跌，波浪图形显示，始于1,957美元的回调走势可能由三浪组成。第三浪(c浪)可能会朝着1,850美元伸展。

若攻破1,916美元，则可能涨至1,937美元。