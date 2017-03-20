《技术解析》LME期铝在1,891-1,916美元区间内呈现中性

标题新闻：俄罗斯油长称OPEC和非OPEC产油国将在周四讨论延长减产协议12个月至明年6月的选项
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(本文作者是路透大宗商品与能源市场技术分析师，以下内容仅代表其个 人观点)
撰稿 王涛
路透新加坡3月20日 - 伦敦金属交易所(LME)期铝在每吨1,891-1,916美元区间内呈现中性，脱离该区间料预示后市走向。
图表：tmsnrt.rs/2mjfraF(简体)
该区间由1月3日低点1,676.50美元至3月1日高点1,957美元的升势的23.6%和14.6%费波纳奇回档位构成。
LME期铝似乎倾向于下跌，波浪图形显示，始于1,957美元的回调走势可能由三浪组成。第三浪(c浪)可能会朝着1,850美元伸展。
若攻破1,916美元，则可能涨至1,937美元。
(本文内容不应被视为商业、金融或法律建议。读者应该咨询自己的专业或其他顾问，寻求有关本文提及产品的商业、金融及法律建议。)(完) (编译 侯雪苹；审校 高琦)
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路透5月24日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周三晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 5月 303.0 35 300.9 11 * 6月 301.1 152 294.4 208 * 7月 260.9 216 246.9 150 * 8月 245.8 367 236.2 195 * 9月 237.2 1221 228.5 784 * 10月 228.7 6812 222.4 2668 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为
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