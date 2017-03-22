《技术解析》LME期铜料跌至5,679美元的支撑位

金属期市：伦铜下跌，受穆迪调降中国评级影响
路透墨尔本5月24日 - 伦敦期铜周三下跌，此前信用评等机构穆迪以债务庞大为由调降中国评级；今日稍晚美国联邦储备理事会公布上次会议纪录前，市场交投料将清淡。
(本文作者为路透大宗商品及能源技术分析师，以下内容仅代表其个人观点)
王涛
路透新加坡3月22日 - 据波浪形态和费波纳奇预估分析，伦敦金属交易所(LME)期铜预计将跌穿每吨5,731美元的支撑位，并进一步跌至下道支撑位5,679美元。
当前这波跌势与自3月1日高点6,090展开的上次跌势之间，有密切的数学关联。当前跌势很可能是由自6,090展开的三浪下跌周期的第三浪(C浪)所驱动的。
费波纳奇预估分析显示，C浪可能延伸至61.8%回档位水平5,679。若一旦跌穿5,679，则C浪下扩至5,512也并不令人意外。
自当前价位的反弹走势，可能止于5,783。
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(本文内容不应被视为商业、金融或法律建议。读者应该咨询自己的专业或其他顾问，寻求有关本文提及产品的商业、金融及法律建议。) (编译 艾茂林; 审校 戴素萍)
路透墨尔本5月24日 - 伦敦期铜周三下跌，此前信用评等机构穆迪以债务庞大为由调降中国评级；今日稍晚美国联邦储备理事会公布上次会议纪录前，市场交投料将清淡。
路透5月24日 - 韩国证券交易所周三公布，截至0728GMT，外资在韩 国股市卖超839亿韩元。 以下为三大类投资人单日买卖超记录(单位为10亿韩元，负值代表卖 超)： 日期 外资 机构投资人 散户 ---------------------------------------------------- 5 月24日 -83.9 74.6 -35.3 ^5 月23日 -55.4 281.2 -261.6 5 月22日 288.7 -260.2 -88.5 5 月19日 41.1 -27.6 -65.1 5 月18日 26.9 -63.8 -19.1 5 月17日
0723GMT * 欧元/美元在5月升势的23.6%费波纳奇回档位1.1168附近出现修正 * 5月升势的38.2%费波纳奇回档位1.1104，被视为完成小幅回调必须跌至的水准 * 昨日公布欧元多头大幅增加，该货币对因利好消息而触顶 * 这些多头押注欧洲央行将在6月8日的政策会议上调整宽松政策措辞，但很少有人认为会有大幅度调整 * 相比之下，美联储在6月14日升息的可能性为80% * 鉴于欧元/美元在10日内上涨了4%，获利了结似为明智之举 (完) (编译 汪红英；审校 张明钧)