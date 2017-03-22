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货币新闻 | 2017年 3月 22日 星期三 12:07 BJT

《技术解析》LME期铜料跌至5,679美元的支撑位

(本文作者为路透大宗商品及能源技术分析师，以下内容仅代表其个人观点)

王涛

路透新加坡3月22日 - 据波浪形态和费波纳奇预估分析，伦敦金属交易所(LME)期铜预计将跌穿每吨5,731美元的支撑位，并进一步跌至下道支撑位5,679美元。

图表：tmsnrt.rs/2nbxJJw

当前这波跌势与自3月1日高点6,090展开的上次跌势之间，有密切的数学关联。当前跌势很可能是由自6,090展开的三浪下跌周期的第三浪(C浪)所驱动的。

费波纳奇预估分析显示，C浪可能延伸至61.8%回档位水平5,679。若一旦跌穿5,679，则C浪下扩至5,512也并不令人意外。

自当前价位的反弹走势，可能止于5,783。

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(本文内容不应被视为商业、金融或法律建议。读者应该咨询自己的专业或其他顾问，寻求有关本文提及产品的商业、金融及法律建议。) (编译 艾茂林; 审校 戴素萍)
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