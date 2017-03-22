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货币新闻 | 2017年 3月 22日 星期三 12:38 BJT

《技术解析》LME期铝在每吨1,916-1,937美元区间呈中性

(本文作者为路透大宗商品及能源技术分析师，以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 王涛

路透新加坡3月22日 - 伦敦金属交易所(LME)期铝看起来在每吨1,916-1,937美元区间内呈现中性，脱离该区间有望明晰走向。

图表：tmsnrt.rs/2mr4aVB

该区间由1月3日低点1,676.50美元至3月1日高点1,957美元升势的14.6%和7%费波纳奇回档位构成。

当前始于3月9日低点1,848美元的涨势被认定为波浪b，这是从1,957美元开始的三波周期的第三波。经历过去数日连续涨势后，这一波的标记似乎有点可疑。

不过小时图相对强弱指标(RSI)的看跌背离确实预示下行偏向。若跌穿1,916美元，则可能进一步下探1,891美元。(完)

(本文内容不应被视为商业、金融或法律建议。读者应该咨询自己的专业或其他顾问，寻求有关本文提及产品的商业、金融及法律建议。) (编译 刘秀红；审校 陈宗琦)
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