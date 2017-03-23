《技术解析》LME期铜料将测试5,783美元支撑位

投行观点：Neurocrine Biosciences目标价从80美元下调至68--Piper Jaffray
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(本文作者是路透大宗商品与能源市场技术分析师，以下内容仅代表其个 人观点)
撰稿 王涛
路透新加坡3月23日 - 伦敦金属交易所(LME)期铜料将测试每吨5,783美元的支撑位，跌破则可能滑落至下道支撑位5,731美元。
这些支撑位为下跌浪(c浪)38.2%和50%费波纳奇预估水位，该下跌浪是始于3月1日高点6,090美元三浪周期的第三浪。
此浪看起来还不完整，可能至少会伸展至5,679美元。若LME期铜未跌破5,783美元，可能再探5,847美元的阻力位，攻破则有望涨至5,950美元。
(本文内容不应被视为商业、金融或法律建议。读者应该咨询自己的专业或其他顾问，寻求有关本文提及产品的商业、金融及法律建议。)(完) (编译 侯雪苹；审校 孙茉莉)
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路透5月24日 - 大多数东南亚股市周三小幅收高，未受穆迪调降中国债信评等影响，转而关注美国联邦储备理事会(美联储/FED)会议记录有关升息步伐的信息。