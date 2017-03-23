《技术解析》LME期铜料将测试5,783美元支撑位

(本文作者是路透大宗商品与能源市场技术分析师，以下内容仅代表其个 人观点)

撰稿 王涛

路透新加坡3月23日 - 伦敦金属交易所(LME)期铜料将测试每吨5,783美元的支撑位，跌破则可能滑落至下道支撑位5,731美元。

图表：tmsnrt.rs/2neYL2W

这些支撑位为下跌浪(c浪)38.2%和50%费波纳奇预估水位，该下跌浪是始于3月1日高点6,090美元三浪周期的第三浪。

此浪看起来还不完整，可能至少会伸展至5,679美元。若LME期铜未跌破5,783美元，可能再探5,847美元的阻力位，攻破则有望涨至5,950美元。