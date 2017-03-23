《技术解析》LME期铝在1,916-1,937美元区间走势仍属中性

投行观点：Neurocrine Biosciences目标价从80美元下调至68--Piper Jaffray
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(本文作者为路透大宗商品及能源技术分析师，以下内容仅代表其个人观点)
撰稿 王涛
路透新加坡3月23日 - 伦敦金属交易所(LME)期铝在每吨1,916-$1,937美元区间仍属中性，若突破此区间则可能暗示走向。
LME期铝由1月3日低点1,676.50美元涨至3月1日高点1,957美元升势的14.6%和7%费波纳奇回档位，形成此一区间。
伦敦期铝周三短暂跌破1,916美元。不过并未持续位于此一水平下方。因此还无法断定从3月9日低点1,848美元起涨的短线升势已经逆转。
小时图相对强弱指标(RSI)偏空背离暗示偏向下档。若跌至1,907美元，可确认突破区间下缘1,916美元，并确认下看1,891美元目标。若升穿区间上缘1,937美元，可能上看1,957美元。
(本文内容不应被视为商业、金融或法律建议。读者应该咨询自己的专业或其他顾问，寻求有关本文提及产品的商业、金融及法律建议。)(完) (编译 陈宗琦；审校 蔡美珍)
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