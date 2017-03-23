《技术解析》LME期铝在1,916-1,937美元区间走势仍属中性

(本文作者为路透大宗商品及能源技术分析师，以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 王涛

路透新加坡3月23日 - 伦敦金属交易所(LME)期铝在每吨1,916-$1,937美元区间仍属中性，若突破此区间则可能暗示走向。

图表： tmsnrt.rs/2mWuPFZ

LME期铝由1月3日低点1,676.50美元涨至3月1日高点1,957美元升势的14.6%和7%费波纳奇回档位，形成此一区间。

伦敦期铝周三短暂跌破1,916美元。不过并未持续位于此一水平下方。因此还无法断定从3月9日低点1,848美元起涨的短线升势已经逆转。

小时图相对强弱指标(RSI)偏空背离暗示偏向下档。若跌至1,907美元，可确认突破区间下缘1,916美元，并确认下看1,891美元目标。若升穿区间上缘1,937美元，可能上看1,957美元。