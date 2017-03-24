《技术解析》LME期铜可能跌向5,731美元支撑

(本文作者是路透大宗商品与能源市场技术分析师，以下内容仅代表其个 人观点)

撰稿 王涛

路透新加坡3月24日 - 伦敦金属交易所(LME)期铜可能跌破每吨5,783美元的支撑位，滑向下一支撑位5,731，因为自3月22日低点5,715开始的反弹走势可能已经结束。

图表：tmsnrt.rs/2n0hfS4

上述支撑位分别为下跌浪，即(c)浪的38.2%和50%费波纳奇预估水平，该下跌浪是始于3月1日高点6,090美元的三浪周期中的第三浪。

(c)浪可能至少会延伸至5,679美元，由三个小浪构成，其中第三浪，即c浪正延伸向5,679。若能升破5,847，或将进入5,886-5,950区间。