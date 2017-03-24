《技术解析》LME期铝偏向下滑至1,891美元

中国债市动态：现券整理期货冲高，穆迪下调中国评级影响有限
路透北京5月24日 - 中国银行间债市周三早盘现券收益率整体变动不大，国债期货震荡上扬。交易员表示，受穆迪下调中国评级影响，盘初期货现券略有走弱，不过市场很快消化，整体冲击不大，期货小幅下探后便反弹走高，收益率亦随之回落整理。
(本文作者是路透大宗商品与能源市场技术分析师，以下内容仅代表其个 人观点)
撰稿 王涛
路透新加坡3月24日 - 波浪型态、小时图相对强弱指标(RSI)及费波纳奇回档分析显示，伦敦金属交易所(LME)期铝倾向于跌破在每吨1,916美元的支撑位，向下道支撑位1,891美元滑落。
这些支撑位分别是1月3日低点1,676.50美元至3月1日高点1,957美元升势的14.6%和23.6%费波纳奇回档位。
始于3月9日低点1,848美元的这波暂短涨势，可能是由b浪驱动，此浪可能已在1,937美元左右见顶。小时图RSI空头背离，也暗示偏向下档。
攻破1,937美元，则可能涨至1,957美元。
(本文内容不应被视为商业、金融或法律建议。读者应该咨询自己的专业或其他顾问，寻求有关本文提及产品的商业、金融及法律建议。)(完) (编译 侯雪苹；审校 孙茉莉)
路透北京5月24日 - 中国银行间债市周三早盘现券收益率整体变动不大，国债期货震荡上扬。交易员表示，受穆迪下调中国评级影响，盘初期货现券略有走弱，不过市场很快消化，整体冲击不大，期货小幅下探后便反弹走高，收益率亦随之回落整理。
0315GMT * 美债收益率上涨为美元/日圆提供支撑，但受限在112.00一线，该 处有相当规模的卖盘 * 许多卖盘与期权相关，今日112.00处有25.5亿美元期权到期 * 传闻该点位上方有停止单，还有日本出口商的卖盘 * 从111.70之前开始有买盘兴趣 * 10年期美债收益率目前在2.289%, 两年期在1.320% * 一目云区顶部在111.82，一目均衡转换线在112.09，55日移动均线 111.63 (完) (编译 张荻； 审校 王颖)
路透悉尼/惠灵顿5月24日 - 澳元周三小跌，此前穆迪下调中国评级，且澳洲发布疲弱的建筑业数据。而在新西兰公布强劲数据后，新西兰元持稳。