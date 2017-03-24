《技术解析》LME期铝偏向下滑至1,891美元

(本文作者是路透大宗商品与能源市场技术分析师，以下内容仅代表其个 人观点)

撰稿 王涛

路透新加坡3月24日 - 波浪型态、小时图相对强弱指标(RSI)及费波纳奇回档分析显示，伦敦金属交易所(LME)期铝倾向于跌破在每吨1,916美元的支撑位，向下道支撑位1,891美元滑落。

图表：tmsnrt.rs/2nd0fcj

这些支撑位分别是1月3日低点1,676.50美元至3月1日高点1,957美元升势的14.6%和23.6%费波纳奇回档位。

始于3月9日低点1,848美元的这波暂短涨势，可能是由b浪驱动，此浪可能已在1,937美元左右见顶。小时图RSI空头背离，也暗示偏向下档。

攻破1,937美元，则可能涨至1,957美元。