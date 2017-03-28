《技术解析》LME期铝三个月后料跌至1,775-1,856美元区间

(本文作者为路透大宗商品及能源技术分析师，以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 王涛

路透新加坡3月28日 - 伦敦金属交易所(LME)期铝有可能在未来三个月测试每吨1,856美元的支撑位，若跌破该位，则可能导致进一步下探下一支撑位1,775美元。

图表：tmsnrt.rs/2npDVfC

这两个支撑位分别是始于2014年9月8日高位2,118美元、至2015年11月23日低位1,432.50美元跌势的61.8%和50%费波纳奇回档位。

周线图显现射击之星(shooting star)形态，表明自1,432.50美元的涨势在延展至阻力位1,956美元后上行乏力。

周线相对强弱指标(RSI)也已从超买区域回落。上行趋势看起来并非极度看涨，因此RSI值难以持续站在70上方。

费波纳奇预期分析显示，这波上行涨势由三浪构成，第三浪c浪的长度约为第一浪a浪的1.618倍。

这一比率强烈暗示，C浪已完成并且上行趋势反转。即便C浪稍后延续，可能也会先出现一定逆转，在1,775-1,856美元区间修正，因这一浪的很大一部分是在一个上升通道内展开的。

月线图中，阻力位1,956美元也是始自2011年5月高位2,803美元至1,432.50美元跌势的38.2%费波纳奇回档位。

图表：tmsnrt.rs/2npEUfU

这一障碍位很有可能引发期铝价格回探始于2008年7月高位3,380美元的下跌趋势线。若上穿1,956美元，则可能上探2,118美元。