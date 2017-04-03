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货币新闻 | 2017年 4月 3日 星期一 11:24 BJT

《技术解析》LME期铝可能测试支撑位1,948美元

(本文作者为路透大宗商品及能源技术分析师，以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 王涛

路透新加坡4月3日 - 波浪型态、费波纳奇预估分析和小时图MACD指标显示，伦敦金属交易所(LME)期铝可能测试支撑位每吨1,948美元。

图表：tmsnrt.rs/2orbyk0

自3月9日低点1,848展开的五浪周期已经在阻力位1,984美元左右完成。该阻力位是3月14日低点1,855展开涨势的223.6%费波纳奇预估水准。小时图乖离率的移动平均值(MACD)出现空头背离，进一步证实这个五浪周期已经完成。

未来几个交易日，期铝可能向1,913方向回落，该水准接近第4浪的底部。如果跌破1,948，则可能进一步跌至1,934；若向上突破1,970，则可能涨至1,984。(完)

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(本文内容不应被视为商业、金融或法律建议。读者应该咨询自己的专业或其他顾问，寻求有关本文提及产品的商业、金融及法律建议。) (编译 张涛；审校 孙茉莉)
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