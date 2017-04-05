《技术解析》LME期铜的反弹走势或在5,858美元左右止步

香港金融：私人贷款持续增长，最快四年内超越信用卡贷款--调查
路透香港5月24日 - 信贷资料机构--环联周三发表报告指，虽然信用卡仍为本地最受欢迎的信贷产品，但私人贷款高增长趋势持续，料最快四年内能超越信用卡贷款。
(本文作者是路透大宗商品与能源市场技术分析师，以下内容仅代表其个 人观点)
撰稿 王涛
路透新加坡4月5日 - 波浪形态和费波纳奇比率分析显示，伦敦金属交易所(LME)期铜可能在阻力位每吨5,858美元左右结束当前的反弹走势，并再度下探4月4日低点5,730美元。
该阻力位是3月9日低点5,652美元至3月30日高点5,985美元升势的38.2%费波纳奇回档位。
位于5,855美元处的另一阻力位进一步强化了此处的阻力。5,855美元是下跌C浪的23.6%费波纳奇预估水位，此浪是始于2月13日高点6,204美元回调走势的第三浪，且距离完成甚远。
若攻破5,858美元，则可进一步涨至5,906美元。
(本文内容不应被视为商业、金融或法律建议。读者应该咨询自己的专业或其他顾问，寻求有关本文提及产品的商业、金融及法律建议。)(完) (编译 侯雪苹；审校 徐文焰)
路透香港5月24日 - 信贷资料机构--环联周三发表报告指，虽然信用卡仍为本地最受欢迎的信贷产品，但私人贷款高增长趋势持续，料最快四年内能超越信用卡贷款。
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