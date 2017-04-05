《技术解析》LME期铝涨势可能在1,970美元附近结束

(本文作者是路透大宗商品与能源市场技术分析师，以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 王涛

路透新加坡4月5日 - 从波浪形态和费波纳奇预期水平分析来看，伦敦金属交易所(LME)期铝可能在每吨1,970美元阻力位附近结束当前的反弹走势，然后跌向4月4日低位1,936美元。

图表：tmsnrt.rs/2nCrcom

这波反弹受到b浪的推动，即从3月30日高点1,981美元开启的三浪周期中的第二浪。随后开始的c浪将彻底逆转走势。

针对从3月14日低点1,855美元开始的一波上涨走势进行的费波纳奇预期水平分析显示出，b浪可能在200%水准1,970美元阻力位附近见顶。

若升破1,970美元，可能一路攀升至1,984美元。