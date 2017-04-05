《技术解析》LME期铝涨势可能在1,970美元附近结束

香港金融：私人贷款持续增长，最快四年内超越信用卡贷款--调查
路透香港5月24日 - 信贷资料机构--环联周三发表报告指，虽然信用卡仍为本地最受欢迎的信贷产品，但私人贷款高增长趋势持续，料最快四年内能超越信用卡贷款。
(本文作者是路透大宗商品与能源市场技术分析师，以下内容仅代表其个人观点)
撰稿 王涛
路透新加坡4月5日 - 从波浪形态和费波纳奇预期水平分析来看，伦敦金属交易所(LME)期铝可能在每吨1,970美元阻力位附近结束当前的反弹走势，然后跌向4月4日低位1,936美元。
这波反弹受到b浪的推动，即从3月30日高点1,981美元开启的三浪周期中的第二浪。随后开始的c浪将彻底逆转走势。
针对从3月14日低点1,855美元开始的一波上涨走势进行的费波纳奇预期水平分析显示出，b浪可能在200%水准1,970美元阻力位附近见顶。
若升破1,970美元，可能一路攀升至1,984美元。
(本文内容不应被视为商业、金融或法律建议。读者应该咨询自己的专业或其他顾问，寻求有关本文提及产品的商业、金融及法律建议。)(完) (编译 徐文焰；审校 孙茉莉)
路透香港5月24日 - 信贷资料机构--环联周三发表报告指，虽然信用卡仍为本地最受欢迎的信贷产品，但私人贷款高增长趋势持续，料最快四年内能超越信用卡贷款。
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
国际评级机构穆迪周三近30年来首次调降中国债信评级，并称随着经济增长放缓和债务继续增加，预计中国的财政实力将在未来几年受到损害。