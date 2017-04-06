《技术解析》LME期铜可能再度上攻阻力位5,928美元

(本文作者是路透大宗商品与能源市场技术分析师，以下内容仅代表其个 人观点)

撰稿 王涛

路透新加坡4月6日 - 伦敦金属交易所(LME)期铜可能再度上探阻力位每吨5,928美元，若攻破则可能进一步涨至5,969美元。

图表：tmsnrt.rs/2nGdUHj

该道阻力是上升(c)浪的86.4%费波纳奇预估水位，即始于3月9日低点5,652美元三浪周期的第三浪。

上升通道显示，LME期铜在4月5日劲升，证实(c)浪正向6,013美元伸展。若能升至6,013美元，则对多头而言意义重大，因日线图上在5,971美元处的关键阻力位将被攻破，进而上看6,186美元处的下道阻力位。

图表：tmsnrt.rs/2o5ifHP

支撑位在5,855美元(参考第一个图表)，若跌破可能会进一步滑落至5,785-5,820美元区间。