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货币新闻 | 2017年 4月 6日 星期四 12:22 BJT

《技术解析》LME期铝或再度上探阻力位1,978美元

(本文作者是路透大宗商品与能源市场技术分析师，以下内容仅代表其个 人观点)

撰稿 王涛

路透新加坡4月6日 - 伦敦金属交易所(LME)期铝可能再度上探阻力位每吨1,978美元，若攻破则可能进一步涨至1,992美元。

图表：tmsnrt.rs/2o59RrM

该道阻力是始于3月14日低点1,855美元升势的214.6%费波纳奇预估水位。这波升势由波浪3推动，即始于3月9日低点1,848美元五浪周期的第三浪。

这波升势目前处于第五浪(波浪5)。上升通道显示，此浪最终可能向2,006美元伸展。不过，只有LME期铝攻破1,978美元，该目标位才有效。

LME期铝在该阻力位下方徘徊的时间越长，当前这一浪变成失败的第五浪的可能性就越大，这意味着波浪5将在1,978美元左右见顶。

支撑位在1,956美元，跌破则可能向1,948美元下滑。

(本文内容不应被视为商业、金融或法律建议。读者应该咨询自己的专业或其他顾问，寻求有关本文提及产品的商业、金融及法律建议。)(完) (编译 侯雪苹；审校 艾茂林)
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