《技术解析》LME期铜可能再度下探支撑位5,749美元

纽约期市：可可期货录得2011年以来最大单日跌幅，交投活跃
路透纽约/伦敦5月24日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周三急挫，录得2011年以来最大单日跌幅，因空头回补引发的涨势消退，止损指令加剧了今日的抛售，供应过剩预期也重压市场。
(本文作者是路透大宗商品与能源市场技术分析师，以下内容仅代表其个人观点)
撰稿 王涛
路透新加坡4月10日 - 伦敦金属交易所(LME)期铜可能再度下探支撑位每吨5,749美元，若跌破该点位，则可能进一步跌向5,724美元。
这道支撑是下跌c浪的76.4%费波纳奇预估水位，C浪即始于3月30日高点5,985美元三浪周期的第三浪。
此浪若全面展开，可能会延伸至5,689美元，在该水位上方的5,724美元处将有疲弱的支撑。与此同时，日线图上的信号已转为偏空。
LME期铜在多次上攻5,971美元未果后，可能很快就会跌破关键支撑位5,655美元。5,971美元是2015年5月5日高点6,481美元至2016年1月15日低点4,318美元跌势的76.4%费波纳奇回档位。
首道阻力位在5,817美元(参见第一个图表)，若攻破则上看5,847美元。
(本文内容不应被视为商业、金融或法律建议。读者应该咨询自己的专业或其他顾问，寻求有关本文提及产品的商业、金融及法律建议。)(完) (编译 侯雪苹；审校 李爽)
路透纽约/伦敦5月24日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周三急挫，录得2011年以来最大单日跌幅，因空头回补引发的涨势消退，止损指令加剧了今日的抛售，供应过剩预期也重压市场。
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
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