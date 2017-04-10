《技术解析》LME期铜可能再度下探支撑位5,749美元

(本文作者是路透大宗商品与能源市场技术分析师，以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 王涛

路透新加坡4月10日 - 伦敦金属交易所(LME)期铜可能再度下探支撑位每吨5,749美元，若跌破该点位，则可能进一步跌向5,724美元。

图表：tmsnrt.rs/2ogB22B

这道支撑是下跌c浪的76.4%费波纳奇预估水位，C浪即始于3月30日高点5,985美元三浪周期的第三浪。

此浪若全面展开，可能会延伸至5,689美元，在该水位上方的5,724美元处将有疲弱的支撑。与此同时，日线图上的信号已转为偏空。

LME期铜在多次上攻5,971美元未果后，可能很快就会跌破关键支撑位5,655美元。5,971美元是2015年5月5日高点6,481美元至2016年1月15日低点4,318美元跌势的76.4%费波纳奇回档位。

图表：tmsnrt.rs/2pjnelG

首道阻力位在5,817美元(参见第一个图表)，若攻破则上看5,847美元。