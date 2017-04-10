《技术解析》LME期铝可能朝1,970美元阻力位靠拢

纽约期市：可可期货录得2011年以来最大单日跌幅，交投活跃
路透纽约/伦敦5月24日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周三急挫，录得2011年以来最大单日跌幅，因空头回补引发的涨势消退，止损指令加剧了今日的抛售，供应过剩预期也重压市场。
(本文作者为路透大宗商品及能源技术分析师，以下内容仅代表其个人观点)
撰稿 王涛
路透新加坡4月10日 - 根据波浪型态及费波纳奇预估分析，伦敦金属交易所(LME)期铝可能朝1,970美元阻力位靠拢。
从3月9日低点1,848美元展开的上行趋势尚未结束。这波涨势包含五道波浪，五浪周期的第五浪似乎将朝着1,970美元展开，即始于3月14日低位1,855美元升势的200%费波纳奇预估水准。
万一铝价跌破1,948美元支撑位，1,970美元的目标位将不复存在，当跌破支撑位，可能引发跌势至1,935美元。一旦期铝跌至1,935，持续下探1,857美元的可能性升高。
从这个图表来看，铝价在1,957美元附近走势挣扎，这里是2014年8月29日高点2,119.50至2015年11月23日低点1,432.50美元跌势的76.4%费波纳奇回档位。若进一步下跌，则将确认铝价无法突破前述阻力位。
(本文内容不应被视为商业、金融或法律建议。读者应该谘询自己的专业或其他顾问，寻求有关本文提及产品的商业、金融及法律建议。)(完) (编译 陈宗琦；审校 戴素萍)
路透纽约/伦敦5月24日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周三急挫，录得2011年以来最大单日跌幅，因空头回补引发的涨势消退，止损指令加剧了今日的抛售，供应过剩预期也重压市场。
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