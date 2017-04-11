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货币新闻 | 2017年 4月 11日 星期二 11:45 BJT

《技术解析》LME期铜或跌至5,689美元

(本文作者是路透tmsnrt.rs/2pnEztU大宗商品与能源市场技术分析师，以下内容仅代表其个人观点)

撰稿/王涛

路透新加坡4月11日 - 根据波浪型态及费波纳奇预估分析，伦敦金属交易所(LME)期铜可能跌破每吨5,749美元的支撑位，并跌至5,689美元。

图表：tmsnrt.rs/2pnEztU

这道支撑是下行c浪的76.4%费波纳奇预估水位，C浪为始于3月30日高点5,985美元三浪周期中的第三浪。此浪或将行进至5,689美元。

期铜已跌破一个三角形的底边趋势线。而这个三角形已被确认为空头持续形态，表明目标位在约5,550美元。然三角形是最不可靠的形态。当期铜跌至5,724美元，以5,500为目标位将具有战略安全性。

阻力位在5,786美元，若升破该水准，可能上看5,817美元。 (本文内容不应被视为商业、金融或法律建议。读者应该咨询自己的专业或其他顾问，寻求有关本文提及产品的商业、金融及法律建议。)(完) (编译 戴素萍 审校 张涛)
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