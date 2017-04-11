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货币新闻 | 2017年 4月 11日 星期二 12:09 BJT

《技术解析》LME期铝可能续跌至1,914美元

(本文作者为路透大宗商品及能源技术分析师，以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 王涛

路透新加坡4月11日 - 根据波浪型态、双顶及费波纳奇预估分析，伦敦金属交易所(LME)期铝可能进一步滑落至每吨1,914美元。

图表： tmsnrt.rs/2p1cHfP

从3月9日低点1,848美元展开的上行趋势已经结束。这波涨势可分为五个小浪。周一的下跌确认了趋势反转，在1,980美元附近形成双顶。

这样的型态暗示目标区间介于1,879-1,898美元，区间两端分别是这波升势的76.4%及61.8%费波纳奇回档位。

若从当前水准进一步上涨，上限可能在1,937美元的颈线阻力位。

(本文内容不应被视为商业、金融或法律建议。读者应该谘询自己的专业或其他顾问，寻求有关本文提及产品的商业、金融及法律建议。)(完) (编译 陈宗琦；审校 艾茂林)
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