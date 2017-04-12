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货币新闻 | 2017年 4月 12日 星期三 12:19 BJT

《技术解析》LME期铝或重新测试支撑位1,914美元

(本文作者是路透大宗商品与能源市场技术分析师，以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 王涛

路透新加坡4月12日 - 根据双顶形态和费波纳奇预估分析，伦敦金属交易所(LME)期铝可能重新测试每吨1,914美元的支撑位。

图表：tmsnrt.rs/2onIJm8

双顶形态在1,980美元附近形成。证实形态构建完成后，意味着目标位约在1,898美元，此为3月9日低点1,848美元至4月5日高位1,980美元涨势的61.8%费波纳奇回档位。

从1,914支撑位开启的反弹走势可能升向双顶形态的颈线。对日线图的研究显示出更低的目标位1,857美元。

图表：tmsnrt.rs/2p3Ya5S

该目标位是2014年8月29日高点2,119.50美元至2015年11月23日低点1,432.50美元跌势的61.8%回档位。日线图相对强弱指标(RSI)的空头背离表明继续看跌。

(本文内容不应被视为商业、金融或法律建议。读者应该谘询自己的专业或其他顾问，寻求有关本文提及产品的商业、金融及法律建议。)(完) (编译 徐文焰；审校 杜明霞)
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