《技术解析》LME期铜当前反弹走势可能止于每吨5,689美元

香港个股：吉利汽车称不排除寻求与宝腾、路特斯潜在合作的可能性
路透香港5月24日 - 中国民营汽车生产商--吉利汽车周三称，不排除寻求与宝腾(PROTON Holdings Bhd)及/或路特斯(Lotus)潜在合作机会的可能性。
(本文作者为路透大宗商品及能源技术分析师，以下内容仅代表其个人观点)
撰稿 王涛
路透新加坡4月13日 - 伦敦金属交易所(LME)期铜当前反弹走势可能止于每吨5,689美元的阻力位附近，然后重新测试支撑位5,629。
该阻力位和支撑位分别是下跌C浪的100%和123.6%费波纳奇预估水平，C浪为始于3月30日高位5,985的假定三浪周期的中的第三浪。
基于在3月9日和4月11日之间形成的整固区间，C浪可能最终达到5,374的223.6%费波纳奇预估水平。
若升破5,689，可能进一步涨至5,724。
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(本文内容不应被视为商业、金融或法律建议。读者应该咨询自己的专业或其他顾问，寻求有关本文提及产品的商业、金融及法律建议。) (编译 艾茂林; 审校 徐文焰)
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