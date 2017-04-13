《技术解析》LME期铜当前反弹走势可能止于每吨5,689美元

(本文作者为路透大宗商品及能源技术分析师，以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 王涛

路透新加坡4月13日 - 伦敦金属交易所(LME)期铜当前反弹走势可能止于每吨5,689美元的阻力位附近，然后重新测试支撑位5,629。

图表： tmsnrt.rs/2oZBrrW

该阻力位和支撑位分别是下跌C浪的100%和123.6%费波纳奇预估水平，C浪为始于3月30日高位5,985的假定三浪周期的中的第三浪。

基于在3月9日和4月11日之间形成的整固区间，C浪可能最终达到5,374的223.6%费波纳奇预估水平。

若升破5,689，可能进一步涨至5,724。

浏览更多中文版报告请点击