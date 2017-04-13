《技术解析》LME期铝可能升向1,930美元，现已突破阻力位1,914

香港个股：吉利汽车称不排除寻求与宝腾、路特斯潜在合作的可能性
路透香港5月24日 - 中国民营汽车生产商--吉利汽车周三称，不排除寻求与宝腾(PROTON Holdings Bhd)及/或路特斯(Lotus)潜在合作机会的可能性。
(本文作者为路透大宗商品及能源技术分析师，以下内容仅代表其个人观点)
撰稿 王涛
路透新加坡4月13日 - 伦敦金属交易所(LME)期铝已升穿每吨1,914美元的阻力位，可能升向1,930美元。
1,914阻力位是从3月9日低位1,848美元到4月5日高点1,980涨势的50%费波纳奇回档位。下一阻力位是1,930美元，反弹态势料将在其附近止步，当前反弹可能是第二次向双顶颈线方向拉回。
日线图分析显示，下档目标位在1,857美元，为2014年8月29日高点2,119.50美元至2015年11月23日低点1,432.50美元跌势的61.8%费波纳奇回档位。
日线图相对强弱指标(RSI)发出的空头背离信号，也表明期铝将进一步下跌。
(本文内容不应被视为商业、金融或法律建议。读者应该咨询自己的专业或其他顾问，寻求有关本文提及产品的商业、金融及法律建议。)(完) (编译 刘秀红；审校 张涛)
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