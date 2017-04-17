《技术解析》LME期铜有可能回探每吨5,629美元支撑位

国际油市：OPEC多个成员国油长和代表称，可能将减产协议延长九个月
路透维也纳5月23日 - 石油输出国组织(OPEC)多个成员国石油部长和代表周二表示，OPEC可能将减产协议延长九个月。OPEC本周将开会讨论因应全球原油供应过剩问题。
(本文作者为路透大宗商品及能源技术分析师，以下内容仅代表其个人观点)
撰稿 王涛
路透新加坡4月17日 - 伦敦金属交易所(LME)期铜可能回探每吨5,629美元支撑位，因其可能已经完成由该障碍位引发的反弹。
该支撑位是下行波浪c的123.6%费波纳奇预测位，此浪是始于3月30日高位5,985美元三浪周期中的第三浪。
此浪离结束还很远，基于3月9日和4月11日之间形成的整固区间，有望最终行进至5,374美元附近。从4月12日低位5,615美元的反弹可能只是向这一区间的回调。
若突破5,724美元，则可能涨至5,749-5,786美元区间。
(本文内容不应被视为商业、金融或法律建议。读者应该咨询自己的专业或其他顾问，寻求有关本文提及产品的商业、金融及法律建议。)(完) (编译 刘秀红；审校 戴素萍)
路透维也纳5月23日 - 石油输出国组织(OPEC)多个成员国石油部长和代表周二表示，OPEC可能将减产协议延长九个月。OPEC本周将开会讨论因应全球原油供应过剩问题。
路透5月24日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币5月23日(周二)走势纵览。
2320GMT * 欧元/日圆盘初上涨0.1%，开盘略下滑 * 今日无重大数据，料区间交投 * 动能分析显示中性，5日、10日和20日移动均线上行，呈多头格局 * 若收在位于123.70的20日移动均线下方，则威胁到上行趋势 * 纽约盘124.60/125.27分别为首道支撑/阻力位 (完) (编译 张荻； 审校 孙国玉)