《技术解析》LME期铜有可能回探每吨5,629美元支撑位

(本文作者为路透大宗商品及能源技术分析师，以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 王涛

路透新加坡4月17日 - 伦敦金属交易所(LME)期铜可能回探每吨5,629美元支撑位，因其可能已经完成由该障碍位引发的反弹。

图表：tmsnrt.rs/2pnYa0G

该支撑位是下行波浪c的123.6%费波纳奇预测位，此浪是始于3月30日高位5,985美元三浪周期中的第三浪。

此浪离结束还很远，基于3月9日和4月11日之间形成的整固区间，有望最终行进至5,374美元附近。从4月12日低位5,615美元的反弹可能只是向这一区间的回调。

若突破5,724美元，则可能涨至5,749-5,786美元区间。