《技术解析》LME期铝可能小幅涨至1,930美元

台湾经济指标预测--5月24日至8月21日
以下为台湾近期预定公布的经济数据： * 5月22日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 5/24 1620 M2年增率 4月 -- +3.64% 5/26 1600 经济成长率 4月 -- +2.56% (统计值) (Q1概估) * 6月5日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 6/5 1620 外汇存底 5月底 -- 4,384.26
(本文作者为路透大宗商品及能源技术分析师，以下内容仅代表其个人观点)
撰稿 王涛
路透新加坡4月17日 - 伦敦金属交易所(LME)期铝已攻破每吨1,914美元的阻力位，可能小幅涨至1,930美元。
该道阻力是3月9日低点1,848美元至4月5日高点1,980美元涨势的50%费波纳奇回档位。下道阻力将在1,930美元。
当前的反弹其实可能是第二次向双顶颈线位置拉回。
日线图分析显示，下档目标位在1,857美元，即2014年8月29日高点2,119.50美元至2015年11月23日低点1,432.50美元跌势的61.8%费波纳奇回档位。
若突破1,930美元，涨势或受限于颈线阻力位1,937美元。
(本文内容不应被视为商业、金融或法律建议。读者应该咨询自己的专业或其他顾问，寻求有关本文提及产品的商业、金融及法律建议。)(完) (编译 侯雪苹；审校 郑茵)
以下为台湾近期预定公布的经济数据： * 5月22日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 5/24 1620 M2年增率 4月 -- +3.64% 5/26 1600 经济成长率 4月 -- +2.56% (统计值) (Q1概估) * 6月5日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 6/5 1620 外汇存底 5月底 -- 4,384.26
路透台北5月24日 - 台湾货币市场周三及本提存期资金预期变化因素摘要如下： 宽松因素： --央行到期定存单1,062亿台币。 --公债付息：101乙2期5息共3.75亿台币。 紧缩因素： --央行料将发行定存单。 ------------------------------------------------------------------------- 本提存期 **宽松因素： --央行存单到期共2兆(万亿)2,419.8亿台币： 5/25 10,404亿台币 5/26 3,980亿台币 5/29 2亿台币 5/30 214亿台币 5/31 3,463.
* 整体资金仍多，拆款利率持平 * 外资虽呈净汇入，外银却缺钱 * 票券商缺口小，短票利率不变 * RP市场多缺不一，利率则持平 记者 罗两莎 路透台北5月23日 - 台湾银行间短率周二大致持平；资金调度人员表示，今天市场资金 相当充裕，拆款以到期续拆为主，但部分外商银行较缺钱，反向自本土银行拆入资金，但以 隔拆为主。 他们指出，昨天外资虽大举涌入，按理外银应该不缺钱，但今天外银不仅未拆出，而是 反向拆入；且接下来即是端午节长假，部分银行操作趋保守，资金落点甚至安排在节前到期 。 〞月底还有缴税因素，有些银行不丢长钱，只做到端午节前。〞一大型银行资调人员说 。 另一大型银行资调人员则说，今天整体资金尚属充裕，没有很紧张，利率持平于上日水 准，对票券商跨月(14天期)利率在0.33%，对银行则在0.28-0.31%。 〞今天外商有点缺，有新增的需求出来，但都是只做隔拆。〞前述大型银行资调人员说 。 票券商方面，资调人员均指出，今天缺口不大，拆款都