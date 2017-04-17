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货币新闻 | 2017年 4月 17日 星期一 11:54 BJT

《技术解析》LME期铝可能小幅涨至1,930美元

(本文作者为路透大宗商品及能源技术分析师，以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 王涛

路透新加坡4月17日 - 伦敦金属交易所(LME)期铝已攻破每吨1,914美元的阻力位，可能小幅涨至1,930美元。

图表：tmsnrt.rs/2p8J92U

该道阻力是3月9日低点1,848美元至4月5日高点1,980美元涨势的50%费波纳奇回档位。下道阻力将在1,930美元。

当前的反弹其实可能是第二次向双顶颈线位置拉回。

日线图分析显示，下档目标位在1,857美元，即2014年8月29日高点2,119.50美元至2015年11月23日低点1,432.50美元跌势的61.8%费波纳奇回档位。

图表：tmsnrt.rs/2oCizfD

若突破1,930美元，涨势或受限于颈线阻力位1,937美元。

(本文内容不应被视为商业、金融或法律建议。读者应该咨询自己的专业或其他顾问，寻求有关本文提及产品的商业、金融及法律建议。)(完) (编译 侯雪苹；审校 郑茵)
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